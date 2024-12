Lelis DJ e MC C4 alcançam meio milhão de reproduções no Spotify com “Desmantelo e Bagaceira”

“Desmantelo e Bagaceira”, novo single de Lelis DJ em parceria com MC C4, ultrapassou a marca de 500 mil reproduções no Spotify. A música, que combina elementos do funk raiz com o moderno eletrofunk, tem conquistado o público com sua sonoridade contagiante e já desponta como um dos hits das festas de fim de ano.

Para Lelis DJ, o sucesso reflete a aceitação calorosa do público. Desde o lançamento, “Desmantelo e Bagaceira” vem ganhando destaque em playlists do Spotify, impulsionando sua visibilidade e alcance. A faixa também foi bem recebida em eventos ao vivo, nos quais o público cantou o refrão com entusiasmo logo após ouvi-lo pela primeira vez.

Com apenas 18 anos, Lelis DJ consolida sua trajetória como uma das promessas mais relevantes da música brasileira. Já conhecido por sucessos como “MTG Efeitos”, o jovem tocantinense mostra que sua combinação de inovação e versatilidade continua a conquistar fãs e estabelecer seu espaço no cenário musical.