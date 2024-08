Leite visita fábrica do Grupo Innova Steel, que doará 200 casas para atingidos pela enchente

O governador Eduardo Leite visitou na manhã deste sábado (3/8), em Santo André (SP), a fábrica do Grupo Innova Steel, empresa que fará doação de 200 casas definitivas para atingidos pela enchente de maio no Rio Grande do Sul. Essas unidades se somam a outras 405 que serão construídas com investimento de R$ 56,4 milhões do Tesouro do Estado e a 38 doadas pelo Ministério Público gaúcho.

No total, até o momento, está confirmada a entrega de 643 casas por meio do programa A Casa É Sua – Calamidade, gerido pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab). O programa integra o Plano Rio Grande, que atua em três eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes: ações emergenciais, ações de reconstrução e Rio Grande do Sul do futuro.

“Além de ser uma ação de enorme solidariedade com a população desabrigada, esse movimento do Grupo Innova também vai gerar empregos no RS com a instalação de uma fábrica para montagem das unidades. Com esse esforço coletivo e muito trabalho das nossas equipes para agilizar ao máximo os processos por meio do Plano Rio Grande, vamos devolver os lares e a condição digna de moradia que nossa gente merece”, afirmou o governador.

As 200 casas a serem construídas pelo Grupo Innova Steel serão doadas para os municípios de Cruzeiro do Sul (100), Igrejinha (50) e São Sebastião do Caí (50). O secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, já vistoriou com as equipes da Sehab os terrenos disponibilizados pelas prefeituras, que estão finalizando processos para iniciar a preparação das áreas nas próximas semanas. A doação, batizada pelo Grupo Innova Steel como RennovaSul, é realizada em parceria com o Instituto Bandeirantes.

A previsão é de que as casas sejam erguidas em até 120 dias a partir da entrega da fundação. A produção dos componentes já começou na fábrica de São Paulo. As moradias serão construídas através da tecnologia steel frame, que usa perfis de aço para as estruturas das edificações e um sistema de fechamento com chapas cimentícias e de gesso, que inclui o material responsável pelo aprimoramento acústico e térmico, bem como itens relativos à hidráulica e à elétrica.

Outra parte da produção será feita diretamente no Rio Grande do Sul, fomentando também a economia local. “A situação pede rapidez de soluções. Uma pessoa que segue em abrigo ou na casa de amigos e parentes tem pressa. Nossa tecnologia pode ajudar que elas consigam sua própria casa em menos de quatro meses”, afirma Caroline Siqueira, sócia-fundadora e vice-presidente da empresa.

As casas construídas terão cozinha integrada à sala de estar, dois quartos e um banheiro, divididos em uma área de 36 metros quadrados. O custo estimado para as moradias gira em torno de R$ 22 milhões. Para ajudar a levantar os recursos necessários, até mesmo para mobiliar as casas, o RennovaSul realizará, em agosto, um leilão beneficente de itens doados por celebridades e empresas que apoiam a causa, entre elas cantores e destaques do jornalismo esportivo da Band. O evento, fechado para convidados, será no dia 19 de agosto, no Sheraton São Paulo.

Fundado em 2012, o Innova Steel soma mais de 570 mil metros quadrados de obras realizadas e é formado por seis marcas: PlacLux, que fabrica materiais para construção a seco; as Lojas Steel Home; a Steel Pro, centro de formação profissional; a Innova Capital, fundo de investimentos do setor de construção; a Steel Tech, de engenharia e execução de obras; e o Encontro Nacional da Inovação na Construção a Seco (Enics).

Também acompanharam a visita o prefeito de Santo André, Paulo Serra, o secretário de Habitação e Regularização Fundiária de Santo André, Ivo de Lima, a secretária-adjunta, Roberta Rissardi Todesco, a diretora-geral da BandRS, Lisiane Russo, e o sócio-fundador e CEO do Grupo Innova Steel, Heverton Cardoso.

Mais 405 casas por recursos do Estado e 38 doadas pelo MPRS

As unidades habitacionais que serão construídas com recurso do Estado foram distribuídas da seguinte forma: Cruzeiro do Sul (40), Encantado (39), Estrela (40), Lajeado (30), Muçum (56), Putinga (15), Roca Sales (35), Santa Tereza (24) e Venâncio Aires (72). As 38 doadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) irão para Arroio do Meio.

O Estado adquire as casas por ata de registro de preços da empresa vencedora da licitação (KMB Construtora) e entrega aos municípios. Estes são responsáveis pela indicação e pelo preparo dos terrenos, além da seleção das famílias beneficiadas, que devem ser as que perderam totalmente suas casas.

As moradias possuem 44 metros quadrados de área total, com dois quartos, sala e cozinha conjugadas, banheiro e área de serviço externa. A previsão de entrega é de até 120 dias a partir do início da instalação das casas nos locais.

Publicada licitação para mais mil casas

Foi aberto, nesta quinta-feira (1°/8), o prazo de habilitação de empresas interessadas em participar da concorrência eletrônica para construção de até mil unidades habitacionais de interesse social em modelo steel frame, semelhante ao apresentado neste sábado ao governador. Para dar celeridade, será adotado o modelo de ata de registro de preço, com validade de um ano prorrogável por igual período. Todos os detalhes podem ser acessados na página da Celic.

Com gestão da Sehab, as unidades habitacionais serão construídas em estrutura metálica com paredes pré-fabricadas autoportantes. Deverão contar com aproximadamente 50,38 metros quadrados de área total e 43,37 metros quadrados de área útil, sendo compostas por dois dormitórios, sala e cozinha conjugadas, um banheiro com acessibilidade e área de serviço externa, conforme projeto básico arquitetônico.