Leilão do Ford Mustang GT Performance personalizado chega aos últimos dias

Quem quiser ser o dono do Mustang GT Performance personalizado pelo designer Alan Mosca para a comemoração de 60 anos do ícone tem até o dia 14 de outubro para dar o seu lance no leilão online. Antes, porém, é necessário adquirir um ingresso no valor de R$200 por meio deste link. O veículo foi doado pela Ford para a ONG Gerando Falcões, que trabalha no combate à pobreza em favelas do Brasil, e terá todo o valor revertido para as ações da entidade.

Esse Mustang GT Performance histórico foi criado como parte das comemorações globais dos 60 anos do Mustang. Ele foi a primeira unidade a desembarcar no Brasil, é o único exemplar de sétima geração da cor prata Orvalho no país e abriu o desfile comemorativo que reuniu mais de 400 Mustangs no Autódromo de Interlagos.

Divulgação

A pintura exclusiva, criada pelo designer automotivo Alan Mosca, tem como destaque o número 60 nas portas, uma referência aos tradicionais carros de corrida, a faixa Daytona que percorre toda a carroceria e a imagem do cavalo na traseira. O esportivo tem ainda bancos customizados, desenvolvidos pelo time de Design da Ford em parceria com as empresas Magna e Sansuy.

O carro será o grande destaque do Favela Gala São Paulo 2024, tradicional evento beneficente realizado pela Gerando Falcões, que ocorrerá no dia 28 de outubro, no Hotel Unique.

Trabalho social

A Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social que atua para a superação da pobreza, apoiando e acelerando o trabalho de outras ONGs e líderes sociais em favelas de todo o Brasil. A missão da organização é reduzir a pobreza por meio de projetos transformadores, capazes de gerar resultados de longo prazo.

As ações da Gerando Falcões incluem a Falcons University, frente educacional para desenvolvimento de líderes sociais, o programa Favela 3D, focado na melhoria da qualidade de vida dos moradores, o Decolagem, que possibilita o mapeamento de metas e sonhos individuais para superação da pobreza, e a ASMARA, iniciativa voltada à geração de renda extra e empoderamento para mulheres das comunidades.