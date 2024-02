Leilão de veículos acontece nesta sexta e sábado de forma on-line e presencial em São Paulo

Após tornar-se uma referência para encontro de carros e motos das mais variadas marcas, o Dream Car Museum inova mais uma vez ao sediar o 1º Leilão de Veículos Antigos de São Roque, que ocorrerá nesta sexta-feira (das 16 às 22 horas) e sábado (das 11 às 22 horas). Realizado pelo Circuito de Leilões, o evento ocorrerá em uma estrutura montada no estacionamento do complexo, localizado na Estrada do Vinho, 7.901, bairro Canguera, em São Roque, distante 60 km da capital paulista. São 163 veículos disponíveis para venda, entre carros, picapes e motos, tanto nacionais quanto importados. Para participar presencialmente é necessário pagar ingresso de R$ 110,00 para cada dia, mas os lances on-line são gratuitos.

O organizador do Circuito de Leilões, José Paulo Parra, estima a participação presencial de 900 pessoas nos dois dias de programação. Os lotes podem ser visitados desde terça-feira na sede do Dream Car Museum, que funciona de terças a domingos. De terças a quintas, o empreendimento fica aberto das 9 às 19 horas; às sextas e sábados, das 9 às 21 horas; e aos domingos e feriados, das 9 às 19 horas. Na modalidade presencial, o comprador poderá ofertar os seus lances no momento do leilão, mas para isso é necessário fazer inscrição prévia e adquirir o convite. Já na modalidade on-line, é preciso realizar um cadastro prévio na plataforma do leiloeiro oficial, Picelli Leilões, por meio do link https://www.picellileiloes.com.br/leiloes/3762-leilao-de-carros-antigos-especiais-com-transmissao-ao-vivo. Para mais informações, acesse o Instagram Circuito de Leilões.

Entre os modelos estão Ford Modelo A 1928, Ford Hot 1933, Riley 1949, Plymouth conversível 1967, Rolls-Royce Silver Spur 1981, Ford Itamaraty 1968, Ford Landau 1979 e Mercedes-Benz 190 E ano 1991 e SL 500 ano 1997. Esportivos importados igualmente estarão disponíveis: Toyota Paseo 1993, Saturn 1992, Nissan 300 ZX 1992, Mitsubishi Eclipse 1990 e Fiat Coupé 1995. Há também exemplares de Fusca, Kombi, TL, SP2, Voyage, Santana, Gol GTi e GTS, Golf GTi 1995, Fiat Tempra, Opala, Monza, Omega, Fiat 147, Escort conversível, Corsa GSi e Kadett GSi. Entre as motos, destaque para Matchless 500 ano 1948, Honda CB 350 1973 e Honda CBX 750F 1986 (rara versão importada do Japão da famosa Sete Galo).

Rigorosa inspeção

Conforme Parra, antes de serem aceitos no leilão, os modelos passam por rigorosa inspeção, garantindo que o comprador vai levar para a sua garagem um veículo com qualidade estética e mecânica, bem como documentação em dia. “Escolhemos o Dream Car Museum para sediar o evento porque tem tudo a ver com o nosso ramo de atuação, que são os veículos antigos. É um empreendimento fantástico, oferecendo uma área gastronômica e de entretenimento incomparável no Brasil’’, explica. Os participantes do leilão podem aproveitar os intervalos para conhecer o acervo do museu, composto por 91 automóveis e picapes, 20 motos e 40 bicicletas, totalizando 151 veículos raros. No shopping a céu aberto, há 23 lojas e lanchonetes para almoçar e jantar. O complexo também conta com parque de diversões temático, salão de eventos, capela e, a partir de meados de março de 2024, kartódromo de nível internacional.

Clubes de carros e empresas podem agendar eventos

Inaugurado em 9 de dezembro de 2023, o Dream Car Museum rapidamente se tornou um dos locais preferidos para a realização de eventos de veículos, tanto de carros quanto de motos. A proximidade com a capital paulista (60 km) e a completa infraestrutura oferecida transformam a novidade turística no ponto de encontro ideal para os apaixonados por clássicos ou mesmo modelos modernos. Nada mais divertido do que reunir os amigos, pegar a estrada e, ao final da viagem, conferir o acervo do museu.

O gerente do complexo lembra que diversos encontros de carros já foram realizados nos últimos meses e muitos outros estão sendo agendados por clubes da capital paulista e de Estados vizinhos. “O Dream Car Museum oferece uma inigualável estrutura para os apaixonados por carros passarem o dia inteiro: museu, restaurantes, lojas, parque de diversões para a garotada e, em breve, o kartódromo de nível internacional”, adianta Matheus Garcia.

O empreendimento conta com salão de eventos, que funciona no pavimento superior do museu e tem 1.500 metros quadrados, bem como rampa de acesso, possibilitando a entrada de veículos de grande porte. Tudo isso com vista panorâmica para os modelos expostos no acervo. Em meados de março, o Dream Car Museum também vai inaugurar o seu kartódromo de nível internacional, que poderá ser usado por montadoras de carros e motos, bem como outras empresas do ramo automotivo, para a realização de lançamentos e testes de desenvolvimento de tecnologias. O circuito ainda poderá sediar track days, modalidade cada vez mais em alta. Clubes de carros e empresas que desejarem agendar eventos podem solicitar informações pelo e-mail contato@dreamcarmuseu.com.br ou pelo telefone (11) 3090-9147.

SERVIÇO

O que: Complexo cultural, gastronômico e de lazer Dream Car Museum, aberto à visitação pública desde 9 de dezembro de 2023. Construído em uma área de 100 mil metros quadrados em meio à natureza, totaliza 12 mil metros quadrados de área construída

Onde: Estrada do Vinho, 7.901, bairro Canguera, São Roque, São Paulo

Atrações: museu com 151 veículos raros (91 automóveis e picapes, 20 motos e 40 bicicletas), kartódromo (a partir de meados de março de 2024), parque de diversões, 23 lojas, lanchonetes, 4 restaurantes (em funcionamento nos próximos meses), salão de eventos e capela

Horários: o complexo funciona de terças a domingos. De terças a quintas, fica aberto das 9 às 19 horas; às sextas e sábados, das 9 às 21 horas; e aos domingos e feriados, das 9 às 19 horas

Estacionamento: custa R$ 20,00 para carros e picapes e R$ 10,00 para motos, comportando mais de 1.000 veículos. No local, há 4 eletropontos para a recarga de veículos elétricos

Ingressos: a entrada promocional para o museu custa R$ 77,00 por pessoa aos sábados e domingos. Durante a semana, o valor promocional baixa para R$ 60,00. As compras podem ser feitas diretamente na bilheteria ou antecipadamente, pelo site www.dreamcarmuseu.com.br

Meia-entrada: válida para pessoas com mais de 60 anos e crianças de 7 a 12 anos, além de estudantes e militares. Crianças com até 6 anos estão isentas

Pet friendly: o complexo foi projetado para a diversão de toda a família, incluindo os seus animais de estimação. No acervo do museu, porém, podem entrar apenas pets de colo ou em carrinhos, que devem ser levados pelos visitantes

Contatos: podem ser feitos pelotelefone (11) 3090-9147 ou e-mail contato@dreamcarmuseu.com.br. Para mais informações, acesse o site www.dreamcarmuseu.com.br. Siga também o Dream Car Museum no Instagram: dream_car_museum