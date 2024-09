Leilão de touros e matrizes do Instituto de Zootecnia está confirmado para dia 11 de Setembro

Com experiência e excelência no melhoramento genético das raças Nelore e Caracu, o Centro Avançado de Pesquisa de Bovinos de Corte, do Instituto de Zootecnia (IZ-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, realizará no dia 11 de setembro, a partir das 14 horas, pela Central Leilões, o tradicional Leilão de Touros e Matrizes do IZ, colocando à venda reprodutores, matrizes e sêmen das raças Nelore e Caracu de seus rebanhos de seleção [animais reconhecidos pelo alto valor genético para peso e ganho em peso].

Segundo a pesquisadora do IZ, Joslaine Cyrillo, serão ofertados 38 reprodutores e 48 matrizes da raça Nelore, além de 15 reprodutores e 10 matrizes da raça Caracu. “Todos com prova de desempenho individual e diferença esperada na progênie para várias características importantes para a bovinocultura de corte.”

“Também serão ofertados lotes de sêmen de importantes raças da linhagem Nelore-IZ. Não perca esta oportunidade de adquirir animais das linhagens Nelore e Caracu do IZ”, enfatiza a Joslaine.

Os animais oferecidos no leilão do IZ são resultado de mais de um século de trabalho pela pecuária, visando elevar a produtividade, a eficiência e o bem-estar animal.

Joslaine enfatiza que ao adquirir esses animais, os produtores conseguem inserir em seus rebanhos bovinos mais eficientes, que vão produzir bezerros mais pesados e com melhor potencial de crescimento, “contribuindo para a melhoria do ganho financeiro e redução dos impactos ambientais, tornando o sistema produtivo sustentável”.

O Leilão, virtual transmitido pela Central Leilões, poderá ser acessado, no dia 11, no link www.youtube.com/@CentralLeiloes. As informações referentes aos animais podem ser conferidas no Catálogo disponibilizado no site do IZ.