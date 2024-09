Leilão da Receita tem iPhones a partir de R$ 1.100 e peças de videogame

A Receita Federal fará um novo leilão no dia 24 de setembro com mercadorias apreendidas ou abandonadas. Ao todo, são 241 lotes que contam com celulares, itens de informática, cabelo humano, equipamentos fotográficos e outros produtos.

Os interessados já podem consultar detalhes como quantidade de produtos disponíveis, fotos e valores dos lances mínimos no site oficial.

O período para o recebimento de propostas estará aberto das 8h desta quinta (19) até as 21h do dia 23 de setembro. A sessão para lances está prevista para as 10h do dia 24.

No novo leilão da Receita Federal, é possível encontrar iPhones por R$ 1.100 e itens colecionáveis.

Para aqueles que desejam um novo celular, é possível encontrar um iPhone 14 a partir de R$ 3.300 nos lotes 102 e 103, além de modelos de gerações anteriores a partir R$ 1.100 entre os lotes 179 e 232.

O lote 14 inclui skates, bolas de futebol, bolas de tênis e vestuários esportivo, com um lance mínimo de R$ 1.800. O lote 16 conta com uma guitarra idêntica a do guitarrista Eddie Van Halen e outros aparelhos musicais a partir de R$ 15,4 mil.

O lote 57 possui uma seleção de discos de vinil a partir de R$ 1.300; enquanto o lote 59 apresenta uma série de consoles e outros componentes de Xbox com lance mínimo de R$ 5.700.

No lote 241 estava disponibilizado o item mais caro do leilão: uma peça de esmeralda bruta com lance mínimo de R$ 115 milhões. O lote foi excluído, no entanto, após decisão da Polícia Federal para reavaliação da destinação do produto.

Os itens estão disponíveis para visitação no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e poderão ser examinados mediante agendamento. As datas e horários para visitação estão indicados no edital do leilão.

A partir da arrematação, os licitantes terão 30 dias para retirada do lote e a Receita reforça que o envio das mercadorias não fica sob sua responsabilidade.

As mercadorias do tipo “celular/acessório” não poderão ser comercializadas, ainda que arrematadas por pessoa jurídica.

Como participar

O cidadão deve acessar o e-CAC das 8h do dia 19 até as 21h de 23 de setembro, clicar no “Sistema de Leilão Eletrônico” e selecionar o leilão de número “0800100/000003/2024 “.

Dentro do sistema, é possível escolher o lote que deseja dar lance e clicar em “Incluir proposta”, aceitar os termos e as condições expressas pela Receita, digitar o valor da oferta e salvar. A partir do dia 30 de setembro, às 10h, será aberta a sessão para lances. Nessa fase, é informado a todos o valor do melhor lance, mantendo o sigilo de quem fez a proposta vencedora.

Quem pode participar?

É preciso ter mais de 18 anos -ou ser pessoa emancipada-, ter CPF e selo de confiabilidade prata ou ouro no portal Gov.br. Já as empresas interessadas devem ter o cadastro regular no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) e também ter selo de confiabilidade prata ou ouro no Gov.br.