Leilão da Caixa: 573 imóveis com até 70% de desconto, em todo o Brasil

A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Globo Leilões, realiza um dos maiores leilões de imóveis do ano, com 573 propriedades distribuídas por diversas regiões do Brasil. O leilão acontece em dois períodos: a primeira praça (valores de avaliação), de 20 de setembro a 7 de outubro, e a segunda (descontos de até 70%) de 7 a 10 de outubro. Quem tiver interesse em participar, pode se habilitar e dar o lance diretamente na plataforma da Globo Leilões.

Os imóveis estão estrategicamente distribuídos por diversas regiões do Brasil, abrangendo diferentes estados. No Norte, encontram-se Amazonas (6), Pará (16), Rondônia (2) e Tocantins (1). Já no Nordeste, a oferta é ampla, com Alagoas (12), Bahia (24), Ceará (16), Maranhão (8), Paraíba (20), Pernambuco (17), Piauí (4), Rio Grande do Norte (19) e Sergipe (16). O Centro-Oeste conta com Distrito Federal (1), Goiás (46), Mato Grosso (3) e Mato Grosso do Sul (3). No Sudeste, destacam-se Espírito Santo (8), Minas Gerais (63), Rio de Janeiro (122) e São Paulo (116). Por fim, no Sul, estão disponíveis Paraná (37), Rio Grande do Sul (1) e Santa Catarina (12), totalizando uma presença significativa em todas as regiões do país.

No Nordeste, em João Pessoa (PB), destaca-se um apartamento de 73,99m², que oferece quatro quartos, sala, cozinha, área de serviço e um banheiro. Com um lance inicial a partir de R$ 230 mil, essa é uma oportunidade imperdível para quem busca um imóvel espaçoso na região.

No Centro-Oeste, em Goiânia (GO), há uma excelente opção de investimento em um apartamento residencial de 39,3m². Com dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e um banheiro, o imóvel tem lance inicial a partir de R$ 200 mil, sendo ideal para quem deseja investir em uma moradia compacta e funcional.

No Sudeste, no Rio de Janeiro (RJ), uma loja de 230m² localizada no Rio Office & Mall é uma oportunidade única para investidores que buscam um ponto comercial de destaque. Com área de serviço, um banheiro, sala e cozinha, o imóvel tem lance inicial a partir de R$ 1 milhão.

No Norte, em Manaus (AM), na cidade de Ponta Negra, encontra-se um apartamento de 92,35m², que conta com quatro quartos, sala, cozinha, área de serviço e um banheiro. O lance inicial para este imóvel é de R$ 570 mil, sendo uma opção atrativa para quem deseja um espaço amplo na região.

Por fim, no Sul, em Araucária (PR), há um apartamento de 38,4m² com dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e um banheiro. Com lance inicial a partir de R$ 187 mil, essa é uma oportunidade acessível para quem busca um imóvel prático e bem localizado.

Facilidades de pagamento e financiamento

Os interessados podem adquirir os imóveis à vista, utilizando recursos próprios, ou através de financiamento habitacional oferecido pela Caixa Econômica Federal, sujeito a análise de crédito. Além disso, é possível utilizar o FGTS, desde que o imóvel atenda às condições específicas exigidas.

Responsabilidades e procedimentos

Os arrematantes devem estar atentos às responsabilidades que acompanham a compra, como a quitação de débitos pendentes, incluindo IPTU e taxas condominiais, bem como a verificação de possíveis pendências judiciais ou ocupação do imóvel. Após a arrematação, é essencial concluir a compra com o pagamento e a assinatura do Termo de Arrematação, além da regularização da documentação. Desistências podem resultar em multas e outras penalidades, como a perda do sinal e a suspensão de participação em futuros leilões.

Orientações importantes

“Cada imóvel possui suas próprias condições de pagamento, que podem sofrer alterações até o momento do leilão. Por isso, é recomendado que os interessados verifiquem as informações diretamente na página do anúncio na Globo Leilões ou no site da Caixa. É importante consultar previamente uma agência da Caixa ou um correspondente autorizado para entender todas as condições de financiamento e utilização do FGTS antes de participar do leilão”, explica Cássia Balbino, leiloeira da Globo Leilões.



Relação completa: clique aqui.