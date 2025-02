Leilão: Complexo Serra Dourada em Goiânia passará por revitalização e novos projetos

O Complexo Serra Dourada, localizado em Goiânia, está prestes a passar por uma transformação significativa com a realização de um leilão agendado para esta terça-feira (4). O evento envolve o famoso Estádio Serra Dourada, que completará 50 anos em 2025, e outros espaços adjacentes, como o Ginásio Valério Luiz de Oliveira, conhecido como Goiânia Arena, além de áreas destinadas ao esporte e ao lazer.

O contrato estabelecido para a revitalização e gestão desse complexo terá uma duração de 35 anos, conforme informações divulgadas pelo Governo do Estado de Goiás. O leilão ocorrerá na B3 S.A., em São Paulo, às 13h40, e contará com a presença do governador Ronaldo Caiado e do vice-governador Daniel Vilela.

Para participar do leilão, as empresas interessadas devem comprovar a capacidade de investimento de pelo menos R$ 215 milhões. A empresa vencedora assumirá a gestão do complexo no segundo semestre de 2025. Uma das condições essenciais para a concessão é que a empresa tenha experiência na administração de arenas e espaços destinados ao entretenimento.

O Estádio Serra Dourada foi inaugurado em março de 1975, tendo sido construído sob a supervisão do ex-governador Leonino Caiado, primo do atual governador. A proposta do Governo de Goiás visa não apenas à revitalização da estrutura esportiva, mas também à transformação do espaço em um centro multiuso que abrigará eventos variados, incluindo atividades culturais, feiras e um centro gastronômico.

Inicialmente programado para dezembro de 2024, o leilão foi antecipado para setembro com o intuito de aumentar o número de investidores interessados. Apesar do adiamento, até o momento apenas uma proposta foi formalizada por uma empresa que já administra importantes equipamentos públicos, como o Estádio Mineirão em Belo Horizonte e o Parque Ibirapuera em São Paulo.

A documentação necessária para participar do leilão foi apresentada no dia 28 de janeiro deste ano, enquanto os lances serão revelados apenas durante o evento. O processo licitatório está sob a responsabilidade do Grupo de Trabalho Serra Dourada, que inclui representantes da Vice-Governadoria e diversas secretarias estaduais.

Com essa iniciativa, espera-se não apenas preservar a história do Estádio Serra Dourada, mas também ampliar suas funcionalidades e relevância para a comunidade goiana.