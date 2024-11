Leilão beneficente de Ronaldo Fenômeno reúne famosos

Na noite da última quinta-feira, 21, o Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo, foi palco de um evento beneficente marcante promovido pela Fundação Fenômenos. O primeiro leilão de gala da organização, intitulado “Galáticos”, contou com a presença de personalidades ilustres e teve como atração principal um show da cantora Claudia Leitte.

O ex-jogador Ronaldo Nazário, popularmente conhecido como Ronaldo Fenômeno, ao lado de sua esposa Celina Locks, foi o anfitrião do evento. Em um discurso emocionado, Ronaldo expressou sua gratidão a todos que contribuíram para a realização do leilão. “Estamos muito animados com este primeiro gala. É uma mistura de ansiedade e felicidade”, declarou ele.

Entre os convidados, estava a apresentadora Ana Maria Braga, acompanhada de seu namorado Fábio Arruda. Ao ser questionada sobre o valor de um café da manhã em sua companhia, Ana Maria respondeu com bom humor que “não tem preço”.

Luciano Huck, amigo de longa data de Ronaldo, elogiou a iniciativa do ex-jogador de utilizar sua influência para causas sociais. “Ronaldo sempre nos trouxe alegrias nos campos e agora continua a nos inspirar fora deles”, afirmou Huck.

Luciana Gimenez desempenhou o papel de mestre de cerimônias do leilão. Aos 55 anos, a apresentadora compartilhou suas reflexões sobre o envelhecimento: “Nunca lidei bem com isso”, confessou.

A Fundação Fenômenos, criada em 2010, tem se dedicado desde 2012 a projetos sociais voltados para comunidades carentes no Brasil. No evento, diversos itens foram leiloados para arrecadar fundos para essas iniciativas, incluindo uma camisa autografada do último jogo de Pelé e uma experiência única ao lado do lutador de UFC Charles “do Bronx”.

O evento reuniu uma constelação de estrelas das mais diversas áreas. Personalidades como Denilson, Anne Lottermann e Tati Barbieri marcaram presença no tapete vermelho. Barbieri destacou a importância do evento: “Estou honrada por estar aqui e contribuir para uma causa tão justa.”

Milene Domingues, ex-esposa de Ronaldo e mãe de seu filho Ronald, também esteve presente e falou sobre a boa relação que mantém com o ex-marido: “Sempre tivemos uma relação espetacular.”

A noite não apenas celebrou os esforços filantrópicos da Fundação Fenômenos, mas também proporcionou um encontro entre famosos e fãs, unidos por um objetivo comum: apoiar ações que buscam reduzir as desigualdades socioeconômicas no Brasil.