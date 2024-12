Leila garante reforços no Palmeiras para o Mundial

O Palmeiras, tradicional equipe do futebol brasileiro, está se preparando para um desafio significativo em 2025: o Mundial de Clubes. Em um sorteio realizado recentemente, a equipe foi colocada no mesmo grupo que Porto, de Portugal, Al-Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos Estados Unidos. A presidente do clube, Leila Pereira, expressou suas expectativas em relação à competição.

Em comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa, Leila destacou a complexidade do torneio: “Participar de uma competição que reúne as principais equipes vencedoras do futebol global é uma honra para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Estamos cientes das dificuldades que enfrentaremos na fase de grupos e vamos nos preparar da melhor forma possível para buscar a classificação”, afirmou.

Leila Pereira também ressaltou o comprometimento do clube em manter-se competitivo e alcançar novos triunfos: “O torcedor pode estar certo de que estamos empenhados em reforçar o time e aumentar nossa competitividade na próxima temporada.”

Embora não tenha comparecido ao sorteio em Miami, representou o Palmeiras o ex-jogador Cléber, conhecido como Clebão. Em uma entrevista recente ao ge, Leila revelou planos de incorporar pelo menos quatro novos jogadores ao elenco até 2025 e mencionou a possibilidade de algumas saídas.

Tentativas anteriores do clube de contratar jogadores como Gabriel Jesus, atualmente no Arsenal, e Gabigol, do Flamengo, não progrediram conforme o esperado. Com isso, o Palmeiras está explorando outras opções para fortalecer seu plantel.

A expectativa para o Mundial de Clubes de 2025 é alta entre os torcedores alviverdes, que aguardam ansiosamente por mais informações sobre os preparativos e possíveis contratações futuras.