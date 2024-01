Lei Paulo Gustavo: Ribeirão Pires publica edital de seleção de projetos

A Prefeitura de Ribeirão Pires divulgou na última semana, no Diário Oficial do município, edital de seleção de projetos habilitados e contemplados com recursos da Lei Paulo Gustavo. Entre os 110 inscritos, 51 projetos foram aprovados e terão aporte financeiro, sendo 33 voltados para o audiovisual e 18 para as demais áreas culturais.

O edital torna pública, ainda, a atualização do cronograma para a execução da Lei Paulo Gustavo na cidade. Dessa forma, os artistas contemplados irão dispor de maior tempo hábil para o saneamento de falhas.

Com plano de ação aprovado pelo Ministério da Cultura, Ribeirão Pires assegurou repasse de R$1.036.965,27 do Governo Federal, sendo 70% do valor voltado ao audiovisual. A Lei Paulo Gustavo, regulamentada no início de maio, prevê repasse de R$3,862 bilhões a estados, municípios e o Distrito Federal para aplicação em ações emergenciais que visem mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o setor cultural.