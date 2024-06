Lei Paulista de Incentivo ao Esporte: veja projetos que transformam comunidades

Entre defesas e ataques, os projetos aprovados na primeira etapa da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte têm sido verdadeiros agentes de transformação nas comunidades de São Paulo. Na sexta-feira (14), a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo (Sesp) iniciou a entrega dos certificados para as 500 iniciativas selecionadas nessa fase inicial. Esses projetos não só levam a prática esportiva às comunidades, mas também têm o poder de mudar destinos inteiros.

Vinicius Santos, da Instituição Desporto para Todos, é um desses agentes de mudança. Com suas aulas itinerantes de jiu-jitsu, ele passa pelas comunidades de São Paulo, levando não apenas técnicas das artes marciais, mas também valores essenciais para a formação de crianças e jovens. “Com o projeto já almoçando 750 crianças, muitas de comunidades. O Desporto para Todos acontece também em escolas e isso faz com que os alunos rebeldes passem a ser mais disciplinados e assim mudando os seus comportamentos”, conta, Vinicius. Com aprovação na Lei de Incentivo ao Esporte, Vinicius busca apoiadores para atender a capital e Itanhaém.

“A Lei de Incentivo ao Esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social. Ela não apenas oferece oportunidades esportivas, mas também contribui para o desenvolvimento pessoal e a descoberta de novos talentos em diversas modalidades do esporte”, afirma Helena Reis, secretária estadual de Esportes.

Entre os 500 projetos selecionados nesta primeira fase está a Associação Estrela Azul, que há seis anos vem promovendo o pleno exercício da cidadania por meio do esporte. Localizada na comunidade do Jardim Zaira, em Mauá, a associação atende cerca de 200 crianças e adolescentes, oferecendo modalidades como futsal e judô.

“Estamos formando estrelas desde 2018. Neste momento, estamos transformando a vida de 200 crianças entre 6 e 17 anos, mostrando a elas a importância do esporte não apenas para a saúde, mas também para o desenvolvimento de valores como disciplina e cidadania”, relata o coordenador de esportes da Associação, Rodrigo Ponciano.

Com o apoio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, a Associação Estrela Azul consegue impactar a vida de seus alunos, como é o caso de Julia Kethelin. Graças ao seu empenho no futsal, ela conseguiu ingressar no mercado de trabalho aos 15 anos e agora pode investir em seus estudos, graças à oportunidade proporcionada pelo esporte aprendido na associação.

Além de promover a prática esportiva, a Associação Estrela Azul também prepara seus alunos para o mercado de trabalho, contribuindo para um futuro mais promissor.

Na sexta-feira (14), a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo iniciou a entrega dos Certificados de Incentivo ao Desporto (CIDs) para as 500 iniciativas selecionadas nessa fase inicial. A retirada do documento acontece na sede da secretaria, na Praça Antonio Prado, n° 9, 7º andar, centro, das 10h às 17h. O certificado pode ser retirado pelo presidente da entidade ou pelo seu procurador autorizado com instrumento de procuração com reconhecimento de firma.

Lei Paulista de Incentivo ao Esporte

Regulamentada pelo decreto 55.636 de 26/03/2010, a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de São Paulo contempla projetos vinculados às áreas educacional, formação desportiva, rendimento, sociodesportivo, participativa, gestão e desenvolvimento e infraestrutura. Ela possibilita à iniciativa privada o apoio a projetos esportivos elaborados por entidades privadas sem fins lucrativos de natureza esportiva ou por prefeituras no estado de São Paulo.

Para mais informações sobre a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de São Paulo, acesse lpie.sp.gov.br.