Lei de Diretrizes Orçamentárias, curso de fanfarra e mais destaques de Rio Grande da Serra

Participação popular – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2025

Ajude o Município a estabelecer Metas e Prioridades para ano de 2025.

Curso de Fanfarra

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e Cultura prorroga inscrições para curso de fanfarra e baliza, confira as informações abaixo:



Público alvo: Alunos de 11 a 17 anos

Inscrições prorrogadas até o preenchimento total das vagas

Horário de inscrições: 8h30 às 16h30

Local das inscrições: Secretaria de Educação e Cultura

(Av. Dom Pedro l, 487 – Centro – RGS)



Curso de Baliza



Público alvo: Alunos do Ensino Fundamental de 10 a 14 anos

Inscrições prorrogadas até o preenchimento total das vagas

Horário de inscrições: 8h30 às 16h30

Local das inscrições: Secretaria de Educação e Cultura

(Av. Dom Pedro l, 487 – Centro – RGS)

Documentação necessária: RG, CPF e Comprovante de residência (Responsável e aluno) e Declaração de Matrícula.

Curso será ministrado: Sábado das 9h às 11h na EMEB Profa. Rachel Silveira Monteiro

Mais informações: Secretaria de Educação e Cultura ou pelo telefone: (11)2770-0180 (segunda a sexta-feira das 9h às 16h)

Vem aí! Empreender Rio Grande

Com o apoio da Prefeitura de Rio Grande da Serra, O ‘Empreender Rio Grande’, contará com Networking, Palestras, Feira, Café da tarde, além de importante troca de experiências entre empreendedores locais.

Confira as informações no post abaixo:

Concurso Miss Rio Grande da Serra 2024

A partir de hoje (26/02), estão abertas as inscrições para o ‘Concurso Miss Rio Grande da Serra 2024’- As inscrições seguem até o dia 30/03 das 08h às 17h na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico, localizada na Rua Prefeito Carlos José Carlson, 280 – Centro – Rio Grande da Serra.

Requisitos: Idade entre 16 a 26 anos (Menores de 18 anos, devem ser acompanhadas por pais ou responsáveis, compareça munida de RG, CPF e assinar Termo de Responsabilidade).

Candidatas devem residir no Município.

O PAT

O PAT de Rio Grande da Serra está com oportunidades de trabalho



Os Interessados deverão comparecer ao PAT portando currículo atualizado para retirada da carta de encaminhamento.

Participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Municipais de Saúde

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria de Saúde e Conselho Municipal de Saúde, convida todos a participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Municipais de Saúde eleitos para o biênio 2024/2025. Solenidade acontecerá no próximo dia 07 de março às 14h30 no Salão Nobre do Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua do Progresso, 700 – Jardim Progresso – RGS.

