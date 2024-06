Legislativo ribeirão-pirense promove capacitação aos servidores sobre Lei de Licitações nº 14.133

A valorização do servidor municipal e a qualificação da mão-de-obra do legislativo segue como prioridade para a Câmara Municipal de Ribeirão Pires. Nesta semana, o legislativo deu início, em parceria com a Fedap – Fundação de Estudos para Desenvolvimento da Administração Pública, ao Treinamento sobre a Nova Lei de Licitações nº 14.133/21.

Serão, ao todo, 120 dias divididos entre aulas on-line e ao vivo, apresentando ferramentas e abordando temas como pesquisa de preços; dispensa de licitação – eletrônica e física; pregão; concorrência e assessoria jurídica; além de oficinas práticas e consultoria.

As aulas são destinadas a cerca de 15 servidores municipais efetivos, que integram os setores administrativo, legislativo, financeiro e jurídico, e participam diretamente dos processos de compras realizados pelo Legislativo municipal.

“Além de adequar todo o processo de aquisição de bens na nova lei, as aulas também promovem a valorização e atualização dos nossos colaboradores, melhorando os fluxos de serviços e atendimentos promovidos pela Câmara da Estância”, afirma o presidente da Casa de Leis e vereador, professor Paulo Cesar Ferreira, o PC.

Outras capacitações – Em outubro do ano passado, o Legislativo realizou a primeira etapa do curso de Implantação da Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, realizada em parceria com IPEFAE – Instituto de Pesquisas Econômicas e ministrada pelo advogado e consultor em direito público, José Souto Tostes.

O Legislativo municipal ainda segue com as aulas da Escola do Parlamento. Implantado em 2021, o projeto promove aulas presenciais e on-line, destinadas aos servidores efetivos e comissionados, reunindo conteúdos que buscam desenvolver os profissionais para atender aos parlamentares, bem como as necessidades da cidade e da população ribeirão-pirense.