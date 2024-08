Leela faz show no Sesc Belenzinho 

O Sesc Belenzinho traz a banda Leela no dia 30 de agosto, sexta as 21h no Teatro, com ingressos de R$ 18 (Credencial Sesc) a R$ 60 (inteira).

A banda Leela celebra 20 anos de lançamento do seu álbum de estreia, marcando duas décadas de sua carreira, um marco que iniciou sua trajetória no mercado fonográfico brasileiro.

Para esse show especial de comemoração, a banda irá apresentar o repertório de seu primeiro álbum na íntegra. Esse show especial inclui convidados especiais como o parceiro de composições Fausto Fawcett, que participa da faixa Último Jantar no disco e Gabriel Thomaz, dos Autoramas, banda contemporânea do Leela que fazia parte da cena de música independente do Rio de Janeiro no início dos anos 2000 e com quem dividiram os palcos em outras ocasiões.

Em 2005, a banda ganhou o prêmio de “Artista Revelação” no Video Music Brasil (VMB) da MTV; o single Te Procuro fez parte da trilha sonora da novela Malhação, ampliando ainda mais seu alcance. Também foram indicados no Prêmios Multishow e Meus Prêmios Nick.

O primeiro álbum da banda autointitulado também foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro em 2005.

Com tanta exposição e tendo um dos grandes sucessos musicais no ano de 2005 nas rádios brasileiras, a banda foi convidada para uma turnê ao lado da cantora canadense Avril Lavigne, que reverberou por todo o país, solidificando seu lugar como uma das principais bandas de rock brasileiras.

“Esse ano celebramos não apenas o lançamento do nosso álbum de estreia, mas de duas décadas de música, desenvolvimento, amadurecimento e conexão com nossos incríveis fãs. Estamos imensamente gratos por cada momento e cada pessoa que fez parte dessa jornada conosco.” (Bianca Jhordão)

A banda Leela continua sua jornada musical, conectada com os fãs, em seu programa musical #LeelaLive transmitido ao vivo no YouTube desde 2017.

E prometem o lançamento de mais um álbum inédito em breve. Com uma história que ressoa por duas décadas, a banda está pronta para embarcar em novos capítulos e emocionar o público com sua música autêntica e inovadora.

Serviço

Show: Leela

Dia 30 de agosto. Sexta, às 21h.

Valores: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada), R$ 18 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Teatro (374 lugares). Classificação: 12 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metrô Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)

