Leci Brandão estará no Roda Viva especial de Carnaval

Leci Brandão será homenageada no Carnaval de São Paulo pela escola de samba Estrela do Terceiro Milênio. O desfile acontece neste sábado (1) e, na segunda-feira (3/3), ela estará no centro do Roda Viva. São 50 anos de carreira, 80 de idade e muita história da cantora, compositora, atriz e deputada estadual.

A bancada de entrevistadores será formada por Adriana Moreira – cantora e pesquisadora musical; Claudia Alexandre – jornalista e pesquisadora; Danilo Gobatto – apresentador da Rádio Bandeirantes; Leonardo Dahi – jornalista da Rádio CBN e pesquisador de Carnaval; e Mariana Zylberkan – repórter da Folha de S.Paulo. Haverá ainda a participação do cartunista Luciano Veronezi.



Com apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar a partir das 22h na TV Cultura, no site da emissora, no app Cultura Play, além do YouTube, X, TikTok e Facebook.