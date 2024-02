LECAR entra na disputa pela fábrica da Ford Camaçari

Desde 2021, quando a Ford, uma das maiores montadoras do mundo, anunciou a saída do Brasil, sua fábrica, localizada no município de Camaçari, na Bahia, virou alvo de disputas.

A área – com total de 4.687.117,00 metros quadrados, área construída de 315.834,07 metros quadrados, uma pista de testes completa com área de 200 mil metros quadrados e pátio com 50 mil metros quadrados – tem capacidade produtiva de até 400 mil carros por ano.

O terreno foi vendido para o governo da Bahia, tendo a chinesa BYD manifestado interesse em desenvolver sua atividade na área através do Processo Administrativo n°015.4020.2023.0003718-24.

Entretanto, a Lecar, montadora brasileira de carros elétricos, também protocolou uma manifestação de interesse em adquirir tanto a área quanto os seus ativos. A empresa, que tem sede administrativa em São Paulo, e está criando sua primeira fábrica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para fabricação do LECAR Model 459, pretende estabelecer em Camaçari a montagem de seu segundo veículo, um carro elétrico popular com preço final de até R$ 100 mil e 300km de autonomia.

Flávio Figueiredo Assis, fundador da Lecar, esteve pessoalmente no local, onde avaliou a qualidade dos equipamentos e de todo o ecossistema no entorno. “Trata-se de uma área nobre, a apenas 25km de Salvador, 35 minutos do aeroporto, em um polo industrial maduro e desenvolvido com vários fornecedores automobilísticos. Todo esse potencial precisa continuar gerando riquezas para o nosso país”, pontua.

O empresário também aprovou a qualidade dos ativos. “Todos os equipamentos estão em ótimo estado de conservação. Esses maquinários irão agilizar a produção dos carros elétricos brasileiros”. Há robôs que, por meio de câmeras, fazem a avaliação geométrica da estrutura do carro, garantido a conformidade das medidas e dimensões das estruturas.

Chamaram a atenção, ainda, equipamentos que atuam nos serviços de solda, montagem de bancos, painel, instalações e colagem de vidros, análises dimensionais e calibração com precisão absoluta. “Uma prensa de 12 mil toneladas e seis setores podem produzir as estruturas metálicas e nossas carrocerias”, afirma.

No pacote de ativos também está disponível a célula robotizada de montagem e instalação de teto solar. “A Ford é pioneira em tecnologia e trouxe para Camaçari o que existe de melhor no mundo para fabricar os seus carros. Queremos ter o privilégio de usar essas máquinas na fabricação de carros elétricos 100% brasileiros”, completa.

Após protocolar o interesse na compra da fábrica junto ao governo da Bahia, a Lecar aguarda a conclusão do processo, que está no prazo de manifestação pública. “Iremos contratar fornecedores locais e priorizar a contratação dos ex-funcionários da Ford, valorizando a mão de obra da região. Nosso compromisso é recuperar as demissões causadas pelo fechamento da fábrica, gerando emprego e renda prioritariamente aos baianos”, finaliza.