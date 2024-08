Lecar anuncia fábrica no Espírito Santo

O bom filho à casa torna. Anunciada ao público em dezembro de 2023, a montadora brasileira Lecar, fundada pelo empresário capixaba Flávio Figueiredo Assis, já tem um lugar para chamar de seu. O novo endereço, assim como detalhes de seu modelo Lecar 459 Híbrido, foram divulgados em uma coletiva de imprensa realizada ontem em São Paulo. A empresa irá se instalar no município de Sooretama, no Espírito Santo, a 119 km da capital, Vitória.

O investimento será da ordem de R$ 870 milhões, sendo R$ 240 milhões em obras de instalações e R$ 630 milhões em automações para linha de montagem. O capital será proveniente de recursos próprios e investidores privados. A empresa analisa, ainda, a busca de financiamentos junto à Sudene, BNB, Bandes, Finep e BNDES.

Durante o evento, que contou com a presença de jornalistas, parceiros e autoridades, a montadora ressaltou que a localização estratégica da fábrica foi decisiva para a escolha. A cidade fica a apenas 25 km do aeroporto de Linhares e a 100 km do complexo portuário do Espírito Santo, que é responsável por 23% das exportações e importações do Brasil.

Não à toa, a região concentra um importante polo industrial, com a presença de grandes players, como Marcopolo, Volare, Agrale, Randon e Weg. Representantes destas empresas também estiveram presentes na coletiva, apresentando suas contribuições para a fábrica e expectativas com o projeto.

Durante o evento foram apresentados pequenos spoilers sobre o novo modelo de design e motor do 459 Híbrido, deixando o foco principal para a planta industrial, que fica às margens da BR 101 e conta com 460 mil metros quadrados. A empresa terá isenção e benefícios fiscais referentes à construção e funcionamento por um período de 10 anos.

Todos esses benefícios fazem com que a Lecar ande em velocidade máxima rumo à solidificação de uma empresa de mobilidade sustentável genuinamente brasileira. “Depois de avaliarmos opções em vários estados, chegamos à conclusão de que o Espírito Santo, terra onde a empresa teve sua origem, seria o melhor local para materializarmos este sonho”, destaca Assis.

A construção do prédio ficará sob responsabilidade da Machine Desenvolvimento. Para a linha de montagem, a Lecar poderá contar com a Comau, multinacional italiana especializada em automação industrial e robótica avançada.

Com mais de 25 anos de experiência na indústria automotiva brasileira, a Comau tem forte presença internacional e está trabalhando em projetos com grandes fabricantes de veículos elétricos e fábricas de baterias. A Falcare Equipamentos Industriais atuará nas instalações e automações da linha de pintura e montagem, com foco no uso de materiais altamente tecnológicos e sustentáveis. Dentre seus recursos destinados a essa missão, está a tecnologia da Geico SPA, uma das maiores líderes mundiais em sistemas de pintura.

O foco ecológico vai ao encontro do propósito da montadora. Alinhamento de extremo orgulho para as partes. “É uma honra, para nós, fazermos parte desta história. Somos uma empresa nacional, contribuindo para uma linha de montagem mais sustentável de outra empresa 100% brasileira, na certeza de que contribuiremos para levar à população um veículo tecnológico, amigável ao meio ambiente e aderente às necessidades da nossa população”, ressalta Nivaldo Falcare, CEO da empresa.

Serão 100 mil metros de área construída, sendo 130 trabalhadores diretos na fase de obra e cerca de 300 na fase de instalações e linha de produção. O lançamento da pedra fundamental acontecerá ainda em 2024 e a previsão de inauguração é agosto de 2026.

Quando pronta, a fábrica terá capacidade para produzir 120 mil carros por ano, com cerca de 1.500 funcionários diretos e até 3 mil indiretos. A planta será destinada a produzir, inicialmente, o Lecar 459 Híbrido, e contará com uma pista de testes e rigorosos controles de produção e qualidade.

Atenta às questões ambientais, a fábrica irá buscar as certificações LEED OURO e Selo Verde, visando segurança, pontualidade, produtividade e redução de resíduos. O espaço contará com sistema de geração de energia solar, além de reaproveitamento de água de chuva.

Visando impactar positivamente a comunidade local, a Lecar planeja a criação de um programa de qualificação de mão de obra, laboratório de inovação, além de remuneração e benefícios compatíveis com a indústria automobilística. “O Brasil está diante da oportunidade de se tornar um grande protagonista da mobilidade sustentável mundial. Não vamos poupar esforços para colocar nosso país no caminho para o futuro”, finaliza Assis.