LEC é credenciada pelo MEC como instituição de ensino

A LEC, maior comunidade de compliance do mundo, foi oficialmente credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) como instituição de ensino. O anúncio foi feito durante o 11º Congresso Internacional de Compliance que está sendo realizado em São Paulo até amanhã, dia 27 de junho.

Fundada em 2012, a LEC ganhou notoriedade no Brasil com o avanço da lei anticorrupção e já formou mais de 20 mil alunos, que passaram tanto pelas salas de aula físicas quanto pelos ambientes virtuais através de seus diversos cursos. Por meio de publicações, cursos, certificações, eventos e experiências inovadoras de aprendizado e networking, a LEC construiu uma imagem sólida no setor de compliance e agora está ampliando os horizontes.

“O processo de credenciamento pelo MEC começou em 2020 e trouxe mudanças significativas para a LEC, incluindo a transferência da antiga sede na Avenida Paulista para um novo edifício na mesma região. Realizamos várias adequações no espaço, como a construção de um estúdio de gravação e salas para os professores, além de uma reestruturação interna com a criação da área de projetos e da Diretoria Acadêmica. Estamos muito honrados com este passo significativo que reflete nosso compromisso com a educação de qualidade e o bem-estar dos nossos alunos,” destaca Daniela Provazi Sibille, Sócia e Diretora Geral da LEC.

O credenciamento representa um marco significativo no compromisso contínuo com a excelência acadêmica e o desenvolvimento educacional dos alunos.

Após todo este trabalho, a instituição de ensino LEC já nasce com o conceito institucional 5, a mais alta classificação concedida pelo MEC. Este novo patamar reforça o compromisso da instituição com a educação e supera a validação externa da dedicação ao ensino. Este marco capacita a oferecer um ambiente de aprendizado seguro e estimulante, onde cada aluno pode alcançar seu pleno potencial acadêmico e pessoal.

Matheus Cunha, Sócio e Diretor Acadêmico da LEC, explica a filosofia por trás do novo curso:

“O ensino da prática de compliance sempre foi nosso foco, com a premissa de ‘aprenda com quem faz’. No entanto, a pós-graduação de compliance da LEC vai trazer também um robusto embasamento teórico. É fundamental conciliar essa base teórica com a compreensão das dores do dia a dia. Nosso objetivo é equipar os alunos com conhecimento para se desenvolverem bem academicamente e profissionalmente, preparando-os para os desafios práticos que encontrarão.”

Novidade: o primeiro curso oferecido pela LEC, com a chancela do MEC, será a pós-graduação em compliance. Com duração de 18 meses, mas que pode ser concluído em apenas 12 meses, o curso conta com um quadro de professores com ampla experiência no mercado e formará profissionais completos que poderão atuar nas diversas frentes que envolvem a área de compliance.

Para saber mais informações sobre o curso, grade curricular, carga horária, valores de investimento, acesse o site: https://lec.com.br/