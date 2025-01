LeBron James quebra recorde de Jordan com 563 jogos acima de 30 pontos

Na última sexta-feira, LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, destacou-se em uma performance notável que resultou na vitória de sua equipe sobre o Atlanta Hawks, com um placar de 119 a 102. Com essa partida, LeBron não apenas contribuiu significativamente para a vitória, mas também alcançou um marco histórico ao se tornar o jogador com mais jogos na história da NBA em que anotou 30 pontos ou mais.

Após a partida, LeBron contabilizou 563 jogos com pelo menos 30 pontos, superando o lendário Michael Jordan, que havia registrado 562 jogos em sua carreira. Essa nova conquista de LeBron é mais uma prova de sua consistência e habilidade ao longo dos anos. O recorde anterior foi estabelecido por Jordan em 2003, enquanto Wilt Chamberlain completa o trio de maiores jogadores nesse quesito, com 515 jogos.

Em suas declarações após a partida, LeBron expressou sua admiração por Jordan: “É superlegal sempre que sou mencionado com qualquer um dos grandes. Sem dúvidas, o maior de todos os tempos a jogar o jogo. É alguém que eu idolatrava na minha infância; eu visto 23 por causa dele”.

Além de seus 30 pontos na partida contra os Hawks, LeBron também registrou 3 rebotes e 8 assistências, solidificando seu papel como líder da equipe. Apesar da derrota do Atlanta Hawks, Trae Young teve uma performance destacável ao marcar 33 pontos e fornecer 9 assistências.

Ainda no mesmo jogo, LeBron também alcançou outra marca significativa ao ultrapassar Dirk Nowitzki no número total de jogos disputados na temporada regular. Com isso, ele se tornou o quarto jogador com mais partidas na história da NBA, totalizando 1.523 jogos. Os jogadores que lideram essa lista são Robert Parish (1.611), Kareem Abdul-Jabbar (1.560) e Vince Carter (1.541).

O Los Angeles Lakers está programado para retornar à quadra no próximo domingo contra o Houston Rockets, enquanto o Atlanta Hawks enfrentará o Los Angeles Clippers no mesmo dia.