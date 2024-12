LeBron James quebra jejum nas cestas de 3 pontos

Em uma noite de altos e baixos para o astro da NBA, LeBron James quebrou um jejum pessoal ao converter uma cesta de três pontos após cinco jogos sem sucesso nesse quesito. Com esse feito, LeBron se consolidou como o sétimo maior arremessador de longa distância na história da liga, ultrapassando Kyle Korver com 2.451 cestas de três pontos. No entanto, seu desempenho notável não foi suficiente para evitar uma derrota expressiva do Los Angeles Lakers frente ao Miami Heat, que terminou com um placar de 134 a 93.

O comentarista Camilo Pinheiro Machado destacou que, se comparado ao futebol, LeBron estaria atuando como um volante no time dos Lakers, numa tentativa de descrever seu papel crucial na equipe apesar das dificuldades recentes. A partida contra o Heat foi mais um capítulo de sua carreira em que, além das 29 pontuações marcadas, o atleta também contribuiu com oito assistências e cinco rebotes.

O desempenho de LeBron nas bolas de três pontos tem sido um ponto de preocupação nesta temporada, marcando o que muitos consideram sua fase mais desafiadora nesse aspecto do jogo. Historicamente, ele começou sua carreira com um aproveitamento modesto nas cestas de longa distância, mas ao longo dos anos aprimorou essa habilidade significativamente.

Atualmente, os Lakers registram 12 vitórias e 10 derrotas, ocupando a nona posição na Conferência Oeste. Apesar do revés diante do Heat, a expectativa entre os torcedores e analistas permanece alta quanto à capacidade do time em reverter sua sorte nas próximas partidas. Analistas como João Pedro Brandão observam que as expectativas para equipes como o New York Knicks estão em alta, visando alcançar as finais de conferência.

LeBron continua sua jornada na NBA buscando superar desafios e quebrar recordes enquanto lidera sua equipe em busca de melhores resultados no campeonato.