Lebron James faz história e alcança marca dos 40 mil pontos na NBA

LeBron James fez história mais uma vez: o número 23 dos Lakers se tornou o primeiro jogador da NBA da ultrapassar a marca dos 40 mil pontos, neste domingo (3), em duelo com o Denver Nuggets.

LeBron começou a partida com 39.991 pontos e logo anotou mais nove para chegar aos 40 mil. Ele alcançou a marca aos 10:39 s do segundo período, com uma bandeja ao seu melhor estilo. Vale lembrar que são contabilizados apenas os pontos da temporada regular.

James é o maior cestinha da história da NBA. No início de 2023, ele bateu o recorde de pontos de Kareem Abdul-Jabbar (38.387), que durou quase 40 anos.

Aos 39 anos, LeBron tem quatro anéis de campeão, sendo quatro vezes MPV das finais da NBA. Ele também foi MVP da liga por quatro temporadas e venceu a primeira edição da NBA Cup, novidade da temporada 2023-2024.