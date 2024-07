LeBron fecha com Lakers por duas temporadas e receberá R$ 585 milhões

LeBron James chegou a um acordo com o Los Angeles Lakers e permanecerá no time por mais duas temporadas. O contrato será de 104 milhões de dólares (cerca de R$ 585 milhões). As informações são do site da ESPN.

O astro não poderá ser trocado e pode “quebrar” o contrato após uma temporada. O contrato possui uma cláusula que permite a um atleta decidir que quer permanecer na franquia no último ano no vínculo.

LeBron James completará 40 anos em dezembro deste ano e é o único a chegar a 40 mil pontos marcados. Ele é tetracampeão da NBA.

O atleta irá para a sua 22ª temporada da NBA e igualará Vince Carter como jogador com mais edições disputadas na história. Caso cumpra os dois anos de contrato, LeBron pode ser o líder isolado.