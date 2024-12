Leão-marinho é visto na Praia de Ipanema e surpreende banhistas

Na manhã desta quarta-feira (18), a Praia de Ipanema, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, atraiu a atenção de banhistas que se depararam com a presença inesperada de um leão-marinho. O animal, um macho jovem, foi avistado rolando pela areia, levando os frequentadores a observar a cena à distância.

Em resposta ao avistamento, o Grupamento Marítimo de Salvamento do Corpo de Bombeiros foi acionado. A equipe imediatamente isolou a área para garantir a segurança do mamífero e das pessoas ao redor. A situação gerou um rápido movimento entre os especialistas, que foram contatados para realizar uma avaliação do animal.

De acordo com Marcelo Szpilmann, biólogo do AquaRio, o leão-marinho aparenta estar cansado, mas não apresenta lesões visíveis. Acredita-se que ele tenha chegado à costa carioca através das correntes marinhas que se deslocam da Antártida.

O biólogo Izar Aximof ressaltou que a presença desse tipo de mamífero aquático não é comum nesta época do ano nas praias cariocas. “Normalmente, esses animais são mais frequentes no meio do ano, quando as correntes marítimas da Antártida se intensificam. Um caso semelhante foi registrado este ano na região do Arpoador”, afirmou.

Aximof também enfatizou a importância do monitoramento por parte das autoridades competentes e pediu à população que mantenha uma distância segura do leão-marinho para evitar qualquer risco tanto para o animal quanto para os seres humanos.

A presença do leão-marinho em Ipanema levanta questões sobre a biodiversidade marinha e as mudanças nas correntes oceânicas, além de chamar a atenção para a necessidade de conservação dos habitats naturais desses mamíferos.