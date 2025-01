Leandro Hassum revela segredos da vida pessoal e dor pela prisão do pai ligado à máfia

O ator Leandro Hassum, escalado para interpretar Silvio Santos na próxima cinebiografia do icônico apresentador e proprietário do SBT, compartilhou detalhes de um capítulo doloroso de sua vida pessoal. Em uma recente entrevista ao podcast “Tantos Tempos”, ele revelou que, aos 21 anos, descobriu que seu pai, Carlos Alberto da Costa Moreira, tinha ligações com a máfia italiana, uma revelação que transformou radicalmente a dinâmica familiar.

Hassum descreveu a experiência como um choque: “Da noite para o dia, eu vivia em uma família estável e confortável e, de repente, acordei sem nada”, disse ele, referindo-se à abrupta mudança em sua situação financeira após a prisão de seu pai. O ator recordou que seu pai sempre foi uma figura paternal exemplar, um ‘paizão’, cuja presença marcava momentos de união familiar.

Em seus relatos, Leandro expressou a confusão que sentiu ao perceber que não havia notado os sinais da vida dupla de seu pai. “Me considerava uma pessoa inteligente, mas escolhi ignorar a verdade. Minha psicóloga comentou que eu estava em um estado de negação”, afirmou. Após a detenção do pai, Hassum se viu forçado a vender salgadinhos para custear seu curso de teatro.

O momento mais impactante ocorreu quando ele visitou Carlos Alberto na prisão e lhe disse: “Você destruiu a minha vida”. Apesar da dor inicial, com o passar dos anos, Hassum encontrou espaço para o perdão. Ele reconheceu que a trajetória de seu pai também foi marcada por dificuldades: “Deve ter sido extremamente difícil para ele também. Embora eu não perdoe as ações dele no âmbito criminal, compreendi que aprendi com seus erros. Ele me mostrou o tipo de homem que eu não queria ser”.

Carlos Alberto faleceu em 2014, apenas uma semana após Leandro ter passado por uma cirurgia bariátrica. “Estávamos em um bom lugar na nossa relação; havíamos feito as pazes. Quando ele faleceu, não consegui chorar e me senti culpado por isso”, recorda o ator. Somente dois anos depois, durante uma caminhada no aniversário do pai, ele experimentou um profundo luto e liberou suas emoções: “Parei no meio do condomínio e chorei muito. Meu luto aconteceu muito tempo depois”.