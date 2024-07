Leal se machuca e vira dúvida no vôlei masculino do Brasil

O ponteiro Leal sofreu uma leve entorse no tornozelo direito durante o treinamento desta quarta-feira (24) da seleção masculina de vôlei.

O entorse aconteceu quando ele se preparava para uma jogada defensiva e pisou no pé de um companheiro durante uma jogada, caindo imediatamente com a mão no tornozelo direito.

O Brasil estreia no vôlei masculino no dia 27, contra a Itália. Polônia e Egito completam o Grupo B.

A seleção de Bernardinho vai atuar três vezes na fase de grupos. Ainda enfrenta a Polônia dia 31 e o Egito no próximo dia 2.