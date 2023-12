Lea Maria chega a Santo André com o espetáculo “Alemã de Cria”

Sob a promessa de muita diversão e gargalhadas aos montes, a humorista Lea Maria, uma das principais artistas da comédia de stand-up da atualidade, se apresenta neste sábado (16), em Santo André, com o seu espetáculo “Alemã de Cria”. O show acontece às 21h00, no Hillarius Comedy ABC.

Nascida na Alemanha, Lea viralizou na internet ao falar sobre as diferenças culturais de seu país de origem com o Brasil. Com o sucesso aliado ao fato de ter amigos brasileiros comediantes, resolveu se arriscar na área, tornando-se um verdadeiro fenômeno.

Em Alemã de Cria, a artista conta suas experiências em terras brasileiras, os perrengues enfrentados, os choques culturais e também as primeiras impressões da vida de solteira no país.

“Poder subir ao palco de Santo André, interagir com o público e sentir toda a energia é algo que me motiva muito. No meu show eu tento retribuir um pouco de todo esse carinho que recebo, através de piadas sobre minha vida, situações que enfrentei e curiosidades também sobre essa diferença entre Brasil e Alemanha”, afirma Lea.

Os ingressos para o show desta sexta-feira custam a partir de R$ 60 e podem ser adquiridos através do site

SERVIÇO

Lea Maria em “Alemã de Cria”

Data: 16/12 (sábado)

Horário: 21h00

Local: Hillarius Comedy ABC – Av. Dom Pedro II, 1051 – Jardim, Santo André