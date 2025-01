Le Cordon Bleu lança Fundamentos da Boulangerie

Que tal aprender a fazer pães como brioche, foccacia, ciabatta, pão integral, baguete vienence, trança, baguete tradicional e outros na maior escola de gastronomia do mundo? O Le Cordon Bleu lança o exclusivo curso Fundamentos em Boulangerie, onde os amantes de pães irão aprender a preparar uma variedade de pães sob do experiente time de chefs Le Cordon Bleu no Rio de Janeiro, especialistas na arte da panificação, durante 4 dias, de 21 a 24 de janeiro. Cada aula oferece uma imersão nas técnicas essenciais da boulangerie, permitindo que o aluno desenvolva habilidades práticas e teóricas fundamentais para criar pães artesanais de qualidade excepcional.

Lipe Borges

Ao final do curso, os alunos terão a oportunidade de levar para casa os pães e levain que produziram, consolidando seu aprendizado e desfrutando do fruto de seu trabalho na cozinha. O curso inclui ainda 2 Aventais; 2 Tourchons; 1 Bibico; Apostila com as receitas; e Certificado de participação.

Programação:

Aula 1 – 21/1

Aula teórica sobre os métodos da panificação, tipos de fermentos, pré-fermentos e tipos de farinhas. Neste 1º dia, o aluno junto ao chef, vai preparar a massa para: baguete vienence, trança, pequenos pães e preparar a massa para baguete tradicional.



Aula 2 – 22/1

Finalização da baguete. Massa para o pão campagne. Preparar a massa para brioche.



Aula 3 – 23/1

Finalizar a massa de brioche. Pão de queijo. Biscoito polvilho. Pão integral. Preparar a massa para: Foccacia, ciabata e pizza.



Aula 4 – 24/1

Finalizar a Foccacia, ciabatta e pizza.

Serviço

Le Cordon Bleu

Rua da Passagem, 179 – Botafogo

WhatsApp: (21) 99713-9366

Duração: 4 dias

de 21 a 24 de janeiro, das15h às 21h aproximadamente

Valor: R$ 4.900

https://www.cordonbleu.edu/rio-de-janeiro/o-mundo-da-fermentacao-natural/pt-br