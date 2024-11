Lavagem de Dinheiro do PCC Ameaçam Futuro do Bairro na Zona Leste de SP

Na última quinta-feira (14), a movimentação na cafeteria de um edifício moderno no Tatuapé, zona leste de São Paulo, ilustrou a transformação do bairro, agora palco de um mercado imobiliário aquecido. O local, que já foi caracterizado por sobrados e galpões, agora abriga novos prédios comerciais e residenciais. No entanto, essa revitalização também atraiu olhares indesejáveis: membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) que buscam lavar dinheiro do tráfico de drogas por meio da compra de imóveis valiosos.

Segundo depoimentos obtidos pela Folhapress, Antônio Vinicius Lopes Gritzbach delatou ao Ministério Público a venda de imóveis para ocultar lucros ilícitos. Esses imóveis, frequentemente associados à construtora Porte Engenharia e Urbanismo, eram registrados em nome de “laranjas”. Gritzbach revelou transações suspeitas envolvendo valores milionários e pagamentos em dinheiro vivo.

A construtora Porte nega as acusações e afirma colaborar com as investigações. Apesar disso, a empresa sente os efeitos da exposição midiática e trabalha para aprimorar seus processos de verificação dos compradores.

O caso não apenas lança uma sombra sobre o bairro do Tatuapé mas também reaviva estereótipos negativos associados à zona leste de São Paulo. Lucas Chiconi Balteiro, urbanista especializado na região, destaca como a história do bairro é usada para reforçar preconceitos sobre sua população.

Raquel Scalcon, professora de direito penal da FGV, explica que a lavagem de dinheiro em mercados de luxo é uma estratégia comum do crime organizado. Mesmo que os imóveis sejam comprados a preço de mercado em nome de terceiros, tais transações continuam sendo formas eficazes de camuflar patrimônio criminoso.

Esse cenário complexo reflete os desafios enfrentados na luta contra o crime organizado e na gestão urbana em áreas em rápida transformação.