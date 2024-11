LAV. ME chega a São Bernardo com conceito inovador de autosserviço

A LAV.ME, franquia especializada em lavanderia de autosserviço, inaugura sua primeira unidade em São Bernardo do Campo no próximo dia 1º de dezembro, a partir das 11h. Localizada no Centro Comercial Terra Nova I, a nova unidade chega com uma proposta inovadora, oferecendo a possibilidade de lavar e secar roupas de forma prática, sem a necessidade de agendamento ou espera prolongada.

A inauguração será celebrada com um coquetel especial para clientes e visitantes. Além disso, a LAV.ME terá uma oferta exclusiva no mês de estreia: o serviço de lavagem ou secagem, que normalmente custa R$ 17,90, estará disponível por apenas R$ 15,90.

Com funcionamento diário, das 7h às 22h, a lavanderia promete oferecer uma solução acessível para quem busca economizar tempo e dinheiro com a rotina de cuidados com as roupas.

“Estamos animados em trazer a LAV.ME para São Bernardo do Campo. Nosso objetivo é simplificar a vida das pessoas, oferecendo uma experiência rápida e eficiente de lavanderia”, comenta Bruna Cardoso, uma das sócias-representantes da franquia na cidade.

Os moradores da região estão convidados a conhecer a novidade e aproveitar o conforto e praticidade proporcionados pela LAV.ME.

Serviço: Inauguração LAV.ME

Data: 1º de dezembro de 2024

Horário da inauguração: a partir das 11h

Endereço: Rua das Laranjeiras, nº 100 – Loja 5B – Pq. Terra Nova (Dentro do Centro Comercial Terra Nova I).

Horário de funcionamento: das 7h às 22h

Promoção de inauguração: Lavagem ou secagem por R$ 15,90 durante o mês de dezembro.