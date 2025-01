Laura Pigossi vence partida de estreia no quali do Australian Open

Laura Pigossi número 2 do Brasil venceu nesta madrugada de terça-feira (7) a partida de estreia no qualifying do Australian Open. Pigossi derrotou a espanhola Maristany Zuleta de Reales por 6/3 6/1. Agora aguarda a vencedora de Viktoria Golubic e Anastasiia Sobolieva.

“Conheço bastante a Maristany, já treinei algumas vezes com ela em Barcelona, e consegui jogar super bem, mas o diferencial hoje foi ter conseguido jogar mais solta e agressiva, buscando sempre o jogo. E ao mesmo tempo fui bem consistente, com poucos erros não forçados. Isso tudo fez a diferença”, falou Laura.