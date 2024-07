Laura Pigossi vence na estreia do WTA125 de Contrexiville, na França

A medalhista olímpica Laura Pigossi estreou hoje com vitória no WTA 125 de Contrexiville, na França. A brasileira precisou de três sets para vencer Iryna Shymanovich no saibro por 6/3 0/6 6/4. Este foi o quarto confronto entre as duas e a primeira vitória de Laura, atual 110ª da WTA.

“A gente se conhece bastante, já nos enfrentamos muitas vezes e sabemos o que a outra pode fazer. Vira um jogo de xadrez, uma tentando antecipar a jogada da outra, um jogo bem mental. E por tudo isso, estou muito feliz com a vitória de hoje”, disse.

Na próxima rodada Pigossi enfrentará Gao Xinyu, chinesa de 26 anos, 187ª da lista e com uma temporada cheia de títulos. As duas nunca se enfrentaram.

Estas são as últimas semanas de preparação de Laura antes dos jogos de Paris.

Laura Pigossi tem patrocínio de Banco BRB, Engie, Asics e Cathy Beauty. Os apoios são de CBT, COB e Governo Federal.

Medalhista Olímpica em Tóquio 2020 e campeã Pan-Americana 2023

Laura Pigossi, nascida em 2 de agosto de 1994 em São Paulo, começou no tênis aos 6 anos no Club Athletico Paulistano. Aos 14 anos, já competia em torneios como US Open, Wimbledon e Roland Garros, acumulando seus primeiros pontos profissionais.

Em 2012, Laura se profissionalizou, tornando-se um nome de peso no tênis brasileiro. Sua maior conquista veio nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, onde, ao lado de Luisa Stefani, conquistou a primeira medalha olímpica do tênis brasileiro, um bronze nas duplas femininas. Além disso, seus títulos pan-americanos Santiago 2023 garantiram sua vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

Atualmente, Laura mora e treina em Barcelona, na Ad In Academia. Ao longo de sua carreira, acumulou sete títulos de simples e 43 de duplas no circuito ITF, além de um título e uma final no circuito WTA. Destaca-se também por ter sido vice-campeã no WTA 250 de Bogotá em 2022, sendo a sétima brasileira a atingir uma final de nível WTA em simples.

Em agosto de 2022, alcançou o 100º lugar no ranking mundial da WTA, tornando-se a oitava brasileira na história a entrar no top 100 desde a criação do ranking feminino.