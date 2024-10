Laura Pigossi estreia com vitória nas duplas do ITFW75, em São Paulo

Tenista número dois do Brasil, Laura Pigossi estreou com vitória hoje na chave de duplas do ITFW 75 que acontece no Paineiras do Morumbi, em São Paulo. Ela e a argentina Julia Riera, cabeças de chave 4, venceram com tranquilidade as brasileiras Jennifer Dourado e Yasmin Costa por duplo 6/1 e avançaram às quartas de final.

(Rafael Pignataro/Divulgação)

Na chave de simples, Laura Pigossi começa a caminhada no saibro do Paineiras nesta quarta-feira. Ela jogará a terceira partida das 12 horas na quadra central Jaime Oncins contra Julieta Estable, Argentina de 27 anos, atual 297 da WTA. As duas tenistas nunca se enfrentaram. O torneio dá à campeã, 75 pontos no ranking mundial.

“Jogar em casa é sempre incrível, aqui no Paineiras jogo desde os oito anos de idade, já joguei intercubles, torneios profissionais,torneios CBT , então é sempre muito bom voltar pra casa e ter o apoio do público brasileiro. Muito feliz de ter começado com uma vitória, de ter sentido as condições. Contente e confiante para o que vem”, disse Laura Pigossi.

“Nunca joguei contra a Estable, mas vou focar em mim, competir da maneira como venho treinando, buscar o meu melhor nível e com certeza isso vai ser o diferencial”, completou.