Laura Pigossi está na semifinal de simples do ITF W75 de São Paulo

Laura Pigossi garantiu vaga na semifinal do ITF W75 de São Paulo ao derrotar a espanhola Irene Burillo Escorihuela por duplo 6/2. Companheira de treinos da brasileira na academia Ad In, em Barcelona — dirigida pelos ex-jogadores Germán Puentes e Albert Costa —, as duas tenistas se conhecem bem, o que tornava a partida especialmente tática. Atual número dois do Brasil e 144ª do ranking da WTA, Pigossi sabia que precisava cometer poucos erros, manter uma postura agressiva e não ceder espaços à adversária, o que executou com precisão para garantir a vitória em sets diretos.

A semifinal, marcada para este sábado (horário ainda a ser definido), será contra a vencedora do confronto entre a russa Daria Lodikova (384ª), que veio do qualificatório, e a italiana Giorgia Pedone (190ª), cabeça de chave número 4. Pigossi, segunda cabeça de chave do torneio, nunca enfrentou nenhuma das duas em competições do circuito profissional. O título do torneio oferece 75 pontos no ranking mundial.

“Sabia que seria difícil, a gente treina junto há quatro anos em Barcelona. Mas hoje deu tudo certo, mantive a tática definida para o jogo, mesmo quando errei me felicitei, para ficar firme e consegui. O que me motiva muito é a torcida, jogar em casa é sempre especial, memórias que levo comigo pra toda a vida. E convido todos a virem assistir os jogos, tanto a semifinal de duplas hoje, quanto a semi de simples amanhã”, resumiu Laura Pigossi.

Após a definição de sua adversária na chave de simples, Pigossi voltará à quadra para disputar uma vaga na final de duplas ao lado da argentina Julia Riera. Elas enfrentarão as principais favoritas, a grega Eleni Christofi e a italiana Aurora Zantedeschi, na quadra central do Paineiras do Morumbi.