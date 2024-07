Laura Pigossi embarca nesta terça (23) para os Jogos de Paris 2024

A medalhista olímpica Laura Pigossi embarca nesta terça-feria rumo à capital francesa para participar dos Jogos Olímpicos que começam no próximo dia 26. No dia 25 serão sorteadas as chaves. Pigossi jogará simples e duplas, ao lado de Ingrid Martins.

A conquista inédita do bronze em Tóquio, com Luisa Stefani ainda está fresco na memória da tenista atual 110ª do mundo e que garantiu a presença em Paris com o título do Pan-americano de Santiago, na temporada passada.

Para comemorar a presença nos Jogos, Laura fez um ensaio fotográfico com essa temática, também para interiorizar a disputa e mentalizar boas coisas.

“Eu me preparo de todas as formas, fisicamente, mentalmente e também gosto de visualizar as conquistas e reviver as boas sensações. Isso é muito importante pra mim e me dá muita força”, contou Laura.

Na bagagem, além de levar toda a força, garra e resiliência peculiares de seu estilo de jogo, a atleta também vai carregar algumas pulseiras que considera amuletos. Feitas pela própria Laura, elas tem dizeres como “atitude, coração” e claro, a frase que ficou famosa em Tóquio, “ouremos”.

“Vou levar várias comigo, até para presentear algumas pessoas especiais que também se consideram fãs do pulserismo e acreditam em amuletos da sorte, porque sorte nunca é demais”, brincou.

Sobre os Jogos, Laura quer muito participar da cerimônia de abertura. Na última edição chegou em Tóquio depois da data e perdeu o desfile das delegações. Já sobre a atuação, a expectativa é a melhor possível.

“Com certeza volto mais preparada, mais confiante e sabendo que já fiz uma vez, então por que não poderia repetir? Acho que é muito mais uma questão de acreditar, de confiança”.

Laura Pigossi chega hoje à tarde em Paris, horário local e segue direto para a Vila Olímpica.

Laura Pigossi tem patrocínio de Banco BRB, Engie, Asics e Cathy Beauty. Os apoios são de CBT, COB e Governo Federal.

Medalhista Olímpica em Tóquio 2020 e campeã Pan-Americana 2023

Laura Pigossi, nascida em 2 de agosto de 1994 em São Paulo, começou no tênis aos 6 anos no Club Athletico Paulistano. Aos 14 anos, já competia em torneios como US Open, Wimbledon e Roland Garros, acumulando seus primeiros pontos profissionais.

Em 2012, Laura se profissionalizou, tornando-se um nome de peso no tênis brasileiro. Sua maior conquista veio nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, onde, ao lado de Luisa Stefani, conquistou a primeira medalha olímpica do tênis brasileiro, um bronze nas duplas femininas. Além disso, seus títulos pan-americanos Santiago 2023 garantiram sua vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

Atualmente, Laura mora e treina em Barcelona, na Ad In Academia. Ao longo de sua carreira, acumulou sete títulos de simples e 43 de duplas no circuito ITF, além de um título e uma final no circuito WTA. Destaca-se também por ter sido vice-campeã no WTA 250 de Bogotá em 2022, sendo a sétima brasileira a atingir uma final de nível WTA em simples.

Em agosto de 2022, alcançou o 100º lugar no ranking mundial da WTA, tornando-se a oitava brasileira na história a entrar no top 100 desde a criação do ranking feminino.