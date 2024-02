Laura Pausini é destaque da revista 29horas Aeroporto de Congonhas de fevereiro

Apaixonada pelo Brasil, a cantora italiana Laura Pausini esteve por aqui pela primeira vez em 1996 e, desde então, inclui o país em suas turnês. Para celebrar seus 30 anos de carreira não vai ser diferente: além da Europa e dos Estados Unidos, Laura passa também por solo brasileiro em duas apresentações na cidade de São Paulo (dias 2 e 3 de março), no palco do Espaço Unimed. Para falar do início da carreira, da World Tour 2023/2024 #LAURA30, da parceria com Tiago Iorc, do seu interesse em morar no Brasil – e o desejo de conhecer Salvador –, entre tantos outros assuntos, Laura Pausini é destaque da Revista 29HORAS Edição Aeroporto de Congonhas do mês de fevereiro.

O ano era 1993. O tradicional Festival de Sanremo, na comuna homônima da Itália, anunciava a vencedora da categoria de artistas iniciantes: uma garota de apenas 18 anos chamada Laura Pausini, que cantou a música inédita “La Solitudine”: “Era ingênua e inocente e não tinha absolutamente nenhuma expectativa de ganhar. Ser famosa era algo inimaginável para mim. Os italianos votaram em mim e me fizeram ganhar na noite de 27 de fevereiro. A partir desse dia, minha vida e da minha família mudou”, diz Laura.

E agora, nessas três décadas de carreira, a cantora acumula feitos e prêmios. Foi uma das primeiras mulheres italianas a fazer grande sucesso internacionalmente e a ganhar um Grammy. Em 2021, foi indicada pela primeira vez ao Oscar e ganhou seu primeiro Globo de Ouro com a música “Io Sì”, trilha sonora do filme “Rosa e Momo”, da Netflix.

Sobre o Brasil, país que a abraçou e até a incentivou a aprender português, uma das cinco línguas em que é fluente, Laura diz: “Minha primeira vez no Brasil foi no Rio de Janeiro, que é a minha cidade favorita no mundo. Eu tinha 19 ou 20 anos e me senti em casa andando por Ipanema. Mesmo não falando português ainda, entendi tudo. Realmente me senti uma pequena menina brasileira.

Longe dos palcos desde 2019 e prestes de completar 50 anos de idade, Laura faz da World Tour 2023/2024 #LAURA30, que teve início na Itália,o seu grande retorno: “Me sinto como uma menina na frente de uma loja de doces: feliz, curiosa e com fome! O setlist apresenta mais de 30 músicas, do meu primeiro disco ao último. É uma espécie de viagem, um conto feito de canções, mas também de anedotas e fotos muito pessoais e inéditas. Além disso, vou cantar algumas músicas em português, já que é a minha língua favorita!”, conclui a cantora.

A publicação com a entrevista completa já está disponível para retirada gratuita nas salas de embarque e desembarque do aeroporto de Congonhas, em São Paulo/SP, e pode ser conferida também clicando NESTE LINK.

