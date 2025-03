Laura Brito encerra maratona de Carnaval com look icônico no Camarote N1, no Rio de Janeiro

Na noite de ontem (4) Laura Brito, influenciadora e atriz com 6,5 milhões de seguidores, fez sua grandiosa entrada no Camarote N1, na Marquês de Sapucaí, um dos espaços mais exclusivos e tradicionais do Carnaval carioca. A convite da Neutrogena, Laura foi recebida como presença VIP e não deixou de marcar presença com um look deslumbrante. A produção, composta por pérolas e transparência, refletiu a sofisticação e o glamour que marcaram sua maratona de Carnaval, que teve início em Recife e seguiu para Olinda, encerrando com a folia no Rio de Janeiro.

Com um visual que exalava elegância e estilo, a influenciadora encantou todos ao seu redor com uma fantasia feita à mão, que misturava delicadeza e ousadia. A escolha do Camarote N1 para esse encerramento simbolizou o ápice de uma agenda carnavalesca intensa, que percorreu os principais destinos de folia do Brasil, sempre com roupas que foram o centro das atenções.

Com mais de 30 anos de tradição, o Camarote N1, localizado no Setor 2 da Marquês de Sapucaí, é conhecido por sua vista privilegiada, de frente para os jurados e ao lado do 1º recuo da bateria, além de ser um dos espaços mais cobiçados durante os desfiles.

Laura Brito, que já brilhou no Bloco Galo da Madrugada, em Recife, e no Festival Carvalheira na Ladeira, em Olinda, finalizou sua jornada de carnaval em grande estilo, celebrando a cultura e a tradição do Carnaval brasileiro com looks marcantes e momentos únicos, sempre com um toque de sofisticação, criatividade e claro, moda consciente.