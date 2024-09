Laufey celebra álbum com ação especial para fãs de literatura na Bienal do Livro de São Paulo

Um dos fenômenos da música contemporânea, Laufey celebra o aniversário de seu álbum Bewitched com uma ação especial na Bienal do Livro de São Paulo idealizada pela HQ Music em parceria com a Mood Editora. A ação acontecerá no dia 8 de setembro (próximo domingo) no stand da editora como parte das comemorações globais do A Very Laufey Day.

A Very Laufey Day é um evento global criado pela artista para celebrar o lançamento do álbum. Em 2023, o evento foi realizado em várias cidades como Nova York, Los Angeles, Londres, Berlim e Cidade do México, e neste ano, será repetido em mais de 18 cidades na mesma data, com uma temática literária. A literatura é uma das grandes inspirações de Laufey, que mantém o The Laufey Book Club, onde compartilha histórias que influenciam suas composições.

A ativação na Bienal do Livro de São Paulo envolverá a distribuição de kits especiais, sujeitos a disponibilidade, no stand da Mood Editora, novo selo da Ciranda Cultural. Cada kit incluirá um marca-páginas, um cartão-postal com uma mensagem especial da artista e um adesivo, todos embalados em uma sacola personalizada com o logo do The Laufey Book Club e as redes sociais de Laufey.

Atualmente com quase 14 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Laufey tem mais de um bilhão de streams e 7 milhões de seguidores nas redes sociais. Várias de suas músicas já ultrapassam a casa dos 100 milhões de reproduções e sua atual turnê nos Estados Unidos e na Europa teve ingressos esgotados em minutos. Um de seus grandes diferenciais é conseguir unir o jazz clássico com a modernidade da música pop, e isso pode ser visto até mesmo em suas referências, que vão de Cole Porter e Gershwin até Taylor Swift.

Criada entre Reykjavík e Washington, D.C., com visitas anuais a Pequim, Laufey desenvolveu sua paixão pela música ao tocar violoncelo e piano desde a infância. Em 2020, enquanto ainda estava na universidade, ela lançou seu single de estreia, “Street by Street”, que liderou as paradas de rádio islandesas. Após o lançamento do EP Typical of Me em 2021, ela foi nomeada Melhor Nova Artista de Jazz e Blues no Icelandic Music Awards e alcançou o primeiro lugar na parada de Álbuns de Novos Artistas Alternativos da Billboard com Everything I Know About Love (2022). Recentemente, ele estourou globalmente com o laureado Bewitched .

Parceiro da ação, o selo Mood, criado e coordenado por Samara Buchweitz na Ciranda Cultural, é centrado no nicho editorial Young Adult, para geração de leitores e autores jovens que buscam na arte uma forma de apresentar a multiplicidade de suas próprias identidades. O stand da editora é o C50 dentro da Bienal do Livro.