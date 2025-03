Lauana Prado estreia nova temporada da label “RAIZ” em Curitiba

Quando estreou a sua label RAIZ em Curitiba em 2024, marcando o início de uma agenda que esgotaria ingressos por todas as cidades onde passou, nem mesmo Lauana Prado poderia imaginar o sucesso do projeto. A cantora, que é um dos grandes nomes do sertanejo atual, retorna à capital paranaense para estrear mais uma temporada de sua festa que conquistou o Brasil. Entre as novidades anunciadas, a artista surpreende o público com a participação especial de Paula Fernandes, ícone do sertanejo feminino e que vai abrilhantar ainda mais a estreia desta edição. O RAIZ Curitiba acontecerá no dia 29 de março no Estádio Durival Britto e Silva a partir das 17h, com ingressos disponíveis no site oficial lauana pradoraiz.com.br.

“A Paula não é só uma artista que eu admiro demais, ela é um marco na história da música sertaneja com seu talento único e a voz marcante. Estou muito feliz de poder receber ela no RAIZ em Curitiba, nesta label que nasceu no meu coração justamente para manter viva e homenagear grande sucesso da música brasileira. Vai ser um dia incrível!”, se anima Lauana.

O reencontro de Lauana Prado e Paula Fernandes no palco do RAIZ em Curitiba marca um momento histórico na música sertaneja, celebrando a parceria de duas trajetórias de sucesso e donas de hits que ultrapassaram gerações nos últimos 18 anos.

“Lauana é uma pessoa querida, que assim como eu sabe a responsabilidade de manter viva a música sertaneja na voz de grandes mulheres. Unimos forças nessa missão! Estou feliz e animada para esse reencontro no RAIZ, que, inclusive, tem versões de músicas minhas no repertório e valoriza a boa música! Tudo isso é ainda mais especial em Curitiba, que é uma cidade que sempre me recebe com tanto carinho. Espero por todos vocês!”, comenta Paula Fernandes.

Com um repertório formado por dois álbuns icônicos na carreira de Lauana Prado, “Raiz ao vivo em São Paulo”, que concorreu ao Grammy Latino 2023 como “Melhor Álbum de Música Sertaneja” e o álbum “Raiz Goiânia”, que concorreu ao Grammy Latino 2024 na mesma categoria, foi TOP 1 Álbum no Spotify Brasil por algumas semanas e é o 3º álbum mais ouvido no Spotify Brasil em 2024. Neste projeto foi lançada a versão sertaneja de “Escrito nas Estrelas”, canção que viralizou nas redes sociais, se tornando a mais ouvida nas plataformas de streaming no primeiro semestre de 2024, ter dois Prêmios Multishow, sendo nas categorias “Sertanejo do ano” e “Hit do ano”, sendo a 7ª música mais ouvida no repeat e a 8ª mais ouvida no Spotify Brasil. Além de se destacar no Youtube sendo o 5º entre os 10 clipes mais assistidos na plataforma neste ano. E ainda encerrar o ano sendo a música mais ouvida nas rádios brasileiras, de acordo com a Connectmix, empresa responsável por medir o sucesso de canções neste meio de comunicação.

Além da participação de Paula Fernandes, a anfitriã Lauana Prado também anunciou nos últimos dias que os fãs de Curitiba terão a oportunidade de adquirir o ingresso “RAIZ VIP EXPERIENCE”, que oferece benefícios exclusivos, como por exemplo:

Convite individual nomeado como “Convidado da Lauana Prado”

Transporte exclusivo em van, ida e volta do show

Entrada VIP exclusiva no Camarote Bar do Tetéu

Foto garantida com a Lauana Prado

Acesso a um espaço premium no Family & Friends com open bar e open food

Kit Raiz com itens personalizados e exclusivos

Atendimento personalizado com concierge

entre outros

“Estou muito feliz de estrear a nova temporada do RAIZ de novo em Curitiba, que me deu tanta sorte no ano passado. O RAIZ é totalmente diferente do show de estrada que faço em todo o Brasil. É realmente uma experiência única, do começo ao fim! São várias horas em cima do palco, cantando, interagindo com a galera, uma infraestrutura que conta com lojas relacionadas ao universo sertanejo, praça de alimentação, bares por todo o espaço do evento, e uma atmosfera intimista que a gente só consegue fazer no RAIZ. Com o público bem pertinho de mim, como se estivéssemos em uma resenha em casa. É incrível!”, conclui Lauana.

Em 2025 a label RAIZ já está confirmada em Belo Horizonte – onde será gravado o audiovisual, Campinas, Ribeirão Preto, Maringá, São Paulo, Brasília e Goiânia. As informações e anúncios de novas datas do RAIZ poderão ser encontradas nos Instagram @lauanapradoraiz e no site lauanapradoraiz.com.br .

RAIZ CURITIBA

Data: 29 de março, sábado

Horário de abertura: 17h

Local: Estádio Durival Britto e Silva – Vila Capanema, Curitiba – PR

Venda ingressos: https://lauanapradoraiz.com.br/

Classificação: Entrada proibida para menores de 18 anos.

Sobre a festa “RAIZ”:

A festa “Raiz” traz regravações de clássicos da música sertaneja, com muito modão desde os mais românticos aos dançantes, até o toque especial para além dos artistas sertanejos, como Caetano, Alcione, Cássia Eller e outros, que ganham versões com um tempero muito particular, que Lauana soube ponderar da maneira certa, e prometem chamar a atenção de quem vai ouvir.

Com o slogan “A festa mais RAIZ desse Brasil”, que foi um sucesso em todo o Brasil em 2024, o seu ano de estreia, com ingressos esgotados em todas as cidades por onde passou e encerrou a temporada com uma transmissão ao vivo no Globoplay e Multishow.

Em 2025 já estão confirmadas edições em Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia, Campinas, Ribeirão Preto, Maringá, São Paulo e Brasília. Além de uma nova modalidade de ingressos o “RAIZ VIP EXPERIENCE”, que proporciona ao fã uma experiência única e exclusiva.

Sobre o projeto “Raiz”:

“Raiz” é um projeto completo criado, arranjado e produzido pela Lauana Prado e que atualmente possui duas edições. O álbum “Raiz ao vivo em São Paulo”, lançado em 2022, foi sucesso absoluto nas plataformas de música e nos palcos. Com 22 faixas, entre elas vários pot-pourris, o projeto audiovisual posicionou Lauana Prado como um dos principais nomes da geração atual do sertanejo. Além de ter se consagrado com canções como “Não Aprendi Dizer Adeus”, sucesso da dupla Leandro & Leonardo; “A Ferro e Fogo”, da dupla Zezé Di Camargo & Luciano; “200 Por Hora”, de Jorge & Mateus; “Efeitos”, de Cristiano Araújo; que ressaltam as raízes sertanejas da cantora, Lauana lançou em 2023 “Raiz ao vivo em São Paulo”, que concorreu ao Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja”.

A segunda edição do projeto, o álbum “Raiz Goiânia”, lançado em 2023, se tornou o álbum mais ouvido no Brasil durante algumas semanas no Spotify. Em 2024 foi o 3º álbum mais ouvido no Spotify Brasil e concorreu ao Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja”. No repertório, que possui 25 canções que reforçam a versatilidade de Lauana Prado para além do sertanejo, uma das canções de maior sucesso é “Escrito nas Estrelas”, originalmente lançada nos anos 80 por Tetê Espíndola, e que após se tornar meme com Márcia Fu, no reality “A Fazenda”, conquistou o país na voz de Lauana Prado. “Escrito nas Estrelas”, foi música mais ouvida nas plataformas de streaming e rádios brasileiras no primeiro semestre de 2024, ganhou dois Prêmios Multishow, sendo nas categorias “Sertanejo do ano” e “Hit do ano”, foi a 7ª música mais ouvida no repeat e a 8ª mais ouvida no Spotify Brasil. Além de se destacar no Youtube sendo o 5º entre os 10 clipes mais assistidos na plataforma neste ano.