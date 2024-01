Lauana Prado esgota ingressos da festa “RAIZ” em São Paulo

Após sucesso viral nas redes sociais, os fãs de Lauana Prado mostraram a força da artista fora das telas. Na última quarta-feira (17), a cantora abriu vendas de sua festa “Raiz”, que acontecerá em São Paulo, no dia 20 de abril. Os ingressos se esgotaram em apenas 48 horas, com pessoas ansiosas para viver a “A festa mais RAIZ desse Brasil”, como reforça o slogan do evento.

“Estou muito feliz! O Brasil está enraizado e agora será a vez de São Paulo curtir essa festa linda. Estou ansiosa para fazer o “pau cair da fôia” com muita moda boa. Vocês todos podem se preparar porque será inesquecível!”, comemora Lauana Prado.

Com uma estrutura totalmente personalizada e inédita, o evento acontecerá no Bosque do Clube Esperia, zona norte da capital paulista. A produção é da TAJ, agência responsável pela produção de grandes eventos pelo Brasil e forte atuante na área de Live Marketing.

Em “Raiz” os fãs podem se preparar para cantar e se divertir muito com canções que estão na boca do povo e conquistam o país, como a versão para “Escrito nas Estrelas”, clássico de Tetê Espínola, lançado nos anos 80, e que voltou a ser notícia após um meme com a performance de Marcia Fu e acumula mais de 33 milhões de visualizações no clipe da música. Além do hit, o repertório combina muito modão sertanejo, desde os mais românticos aos dançantes, preferidos pelo público cativo, até o toque especial para além dos artistas sertanejos.

As informações sobre o evento podem ser encontradas no Instagram @lauanapradoraiz.

Lauana Prado – RAIZ em São Paulo/SP

Quando: sábado, 20 de abril

Horário de abertura: 18h

Local: Bosque Clube Esperia – Av. Santos Dumont, 1313 – Santana, São Paulo – SP

Ingressos esgotados

Sobre a festa “RAIZ”:

A festa “Raiz” traz regravações de clássicos da música sertaneja, com muito modão desde os mais românticos aos dançantes, até o toque especial para além dos artistas sertanejos, como Caetano, Alcione, Cássia Eller e outros, que ganham versões com um tempero muito particular, que Lauana soube ponderar da maneira certa, e prometem chamar a atenção de quem vai ouvir.

Com o slogan “A festa mais RAIZ desse Brasil”, a label que estreia em Curitiba, em março, teve os ingressos esgotados em apenas seis horas de vendas e já tem datas confirmadas em Londrina, Belo Horizonte e São Paulo no primeiro semestre de 2024. O público pode esperar para viver uma experiência especial com uma das maiores artistas da atualidade.

Sobre o projeto “Raiz”:

“Raiz” é um projeto completo criado, arranjado e produzido pela Lauana Prado e que atualmente possui duas edições. O álbum “Raiz ao vivo em São Paulo”, lançado em 2022, foi sucesso absoluto nas plataformas de música e nos palcos. Com 22 faixas, entre elas vários pot-pourris, o projeto audiovisual posicionou Lauana Prado como um dos principais nomes da geração atual do sertanejo. Além de ter se consagrado com canções como “Não Aprendi Dizer Adeus”, sucesso da dupla Leandro & Leonardo; “A Ferro e Fogo”, da dupla Zezé Di Camargo & Luciano; “200 Por Hora”, de Jorge & Mateus; “Efeitos”, de Cristiano Araújo; que ressaltam as raízes sertanejas da cantora, Lauana lançou em 2023 “Raiz ao vivo em São Paulo”, que concorreu ao Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja”.

A segunda edição do projeto, o álbum “Raiz Goiânia”, lançado em 2023, se tornou o álbum mais ouvido no Brasil durante algumas semanas no Spotify. No repertório, que possui 25 canções que reforçam a versatilidade de Lauana Prado para além do sertanejo, uma das canções de maior sucesso é “Escrito nas Estrelas”, originalmente lançada nos anos 80 por Tetê Espíndola, e que após se tornar meme com Márcia Fu, no reality “A Fazenda”, conquistou o país na voz de Lauana Prado. A canção foi Top 1 do Spotify Brasil e Top 30 Spotify Global, além de ser destaque em outras plataformas.

Sobre Lauana Prado:

A cantora e compositora Lauana Prado é natural de Goiânia, mas foi em Tocantins, lugar com forte influência da música sertaneja, que ela se apaixonou pelo gênero, ainda criança. Atualmente com 17 anos de estrada, a artista se destaca no mercado musical. Em 2018, assinou com a Universal Music e lançou seu EP de estreia. O projeto trouxe o hit “Cobaia”, que conquistou o Brasil e fez de Lauana a única artista brasileira a entrar no Top 100 Global do YouTube daquele ano, com os hits mais ouvidos mundialmente.

Entre os destaques de sua trajetória estão o segundo DVD da carreira, nomeado “Livre”, que teve indicação ao Latin GRAMMY® como Melhor Álbum de Música Sertaneja. As músicas “Viva Voz” e “Sua Mãe Tá Nessa” entraram nas listas das mais ouvidas nas rádios do Brasil. Lançado em 2023, o audiovisual “Lauana Prado — Ao Vivo em Brasília”, considerado o trabalho mais ambicioso da carreira de Lauana Prado, a posicionou como um dos principais nomes do sertanejo.

Ao lado de Marília Mendonça, Jorge & Mateus, Daniel e Chitãozinho & Xororó, a cantora e compositora Lauana Prado foi indicada ao Latin GRAMMY® 2023 na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com o álbum “Raiz”, primeira edição do projeto, lançada em 2022. Foi a terceira vez consecutiva em que a artista foi indicada à categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja.

A cantora lançou a sua festa “RAIZ”, evento que vai percorrer todo o país em 2024. Com o slogan “A festa mais RAIZ desse Brasil”, o projeto tem a proposta de conectar gerações, trazendo um setlist com regravações de clássicos da música brasileira. As primeiras cidades a receber o espetáculo, a partir de março, são: Curitiba, Londrina, Belo Horizonte e São Paulo. A estreia marcada para 9 de março em Curitiba teve os ingressos esgotados em apenas 6h.

O álbum “Raiz Goiânia”, gravado no lançamento da festa, foi lançado em outubro, com 25 faixas e participações especiais. Com apenas 15 dias de lançamento “Raiz Goiânia” conquistou a posição #47, se tornando Top 50 Álbuns Spotify Brasil. Nas últimas semanas ocupou o topo no ranking, sendo o Top 1 Álbum no Spotify, se consolidando como o mais ouvido. Neste álbum, se destaca a canção “Escrito nas Estrelas”, uma regravação do clássico lançado nos anos 80 por Tetê Espíndola, que viralizou nas redes sociais quando a participante do reality show “A FAZENDA”, Mari Fu, virou meme cantando a música. A versão de Lauana Prado conquistou Top 1 do Spotify Brasil e Top 30 Spotify Global na principal plataforma de áudio no mundo.