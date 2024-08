Lauana Prado celebra sucesso com um show inesquecível

Sempre inovando e proporcionando experiências épicas, na noite de sábado (03), a cantora e compositora Lauana Prado, dividiu o palco com uma de suas fãs. A ganhadora do concurso de covers promovido pela artista em suas redes sociais, subiu ao palco durante o show de Catalão, em Goiás e juntas apresentaram o sucesso “Sombra Desconhecida”, para um público entusiasmado que acompanharam o dueto, fazendo do momento ainda mais especial.

“Essa proximidade com os fãs é essencial para mim, dessa forma consigo me conectar com eles e entender cada vez mais o que eles querem ouvir. Esse concurso foi uma loucura, recebi milhares de vídeos lindos, de pessoas extremamente talentosas, cantando Sombra Desconhecida por todo o Brasil. Esse momento de dividir o palco com a Yasmin, foi muito, muito especial.” comenta a cantora.

“Sombra Desconhecida” feat com Zé Neto e Cristiano, foi a primeira música apresentada do audiovisual “Lauana Prado Transcende – ao vivo no Ibirapuera”, e já está entre as músicas mais ouvidas do país, a canção entrou para o Top 200 Spotify Brasil na semana do lançamento e está atualmente no Top 50 Spotify Brasil, ocupando a posição de #19, seguida por “Haverá Sinais”, música gravada com Jorge e Mateus e que ocupa a posição #21.

Lauana Prado, uma das artistas mais relevantes da música atual, surpreendeu ao gravar o maior audiovisual da sua carreira em 17 anos, com uma estrutura gigantesca, digna de grandes artistas internacionais.

Vivendo a melhor fase de sua carreira, as novidades com essa potência do sertanejo não param. No dia 1 de agosto, a cantora lançou o Vol. 01 do projeto gravado na capital paulista, além do hit com Zé Neto e Cristiano, o público pode contemplar outras cinco faixas inéditas: “Depois”, “Ô de Casa”, “Na Horizontal” “Bar de Bairro” e “Vou Aonde Tiver”, sendo essa última o destaque.

O ano de 2024 tem sido marcante para Lauana, além de ter hits sendo cantados por todo o Brasil, também foi considerada a artista mais tocada no país no primeiro semestre deste ano nas rádios brasileiras e em todas as plataformas de streaming.