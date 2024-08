Lauana Prado apresenta o show Raiz Arena, na Festa do Peão de Barretos, nesta quinta (15)

Cantando com irreverência e muita personalidade, Lauana Prado é um dos principais nomes da música sertaneja da atualidade. A artista mais ouvida no Brasil no primeiro semestre de 2024 nas rádios e plataformas de streaming com a música “Escrito nas estrelas”, desembarca em Barretos, interior de São Paulo, para uma apresentação especial do show Raiz Arena, que acontecerá na tradicional Festa do Peão de Barretos, na próxima quinta, dia 15. O espetáculo acontece no Parque do Peão com ingressos à venda no site Total Acesso.

A label Raiz, é muito esperada por fãs de todo o país, que esgotaram todos os ingressos em São Paulo, Curitiba, BH e Londrina. Com um repertório formado por dois álbuns icônicos na carreira de Lauana Prado, “Raiz ao vivo em São Paulo”, que concorreu ao Grammy Latino 2023 como “Melhor Álbum de música sertaneja” e o álbum “Raiz Goiânia”, que foi TOP 1 Álbum no Spotify Brasil por algumas semanas, a artista promete agitar a noite campineira. No setlist da festa não pode faltar a versão sertaneja de “Escrito nas estrelas”, que conquistou o Brasil sendo TOP 1 do Spotify Brasil e TOP 30 Spotify Global, e foi a música mais tocada no Brasil no primeiro semestre deste ano, considerando as rádios e todas as plataformas digitais, posicionando também a Lauana Prado como a artista mais ouvida no Brasil neste período.

O repertório do show também traz um mix de composições, canções inéditas e releituras de grandes clássicos da música sertaneja e da carreira de Lauana Prado. O público pode esperar para se divertir muito com “Cobaia”, primeiro hit da cantora, “Whisky Vagabundo”, “Vou Aonde Tiver”, “Haverá Sinais”, canção com a dupla Jorge e Mateus, alcançou o TOP 1 do Spotify Brasil, “Sombra desconhecida”, feat com Zé Neto e Cristiano, hit recém lançado que já está entre as músicas mais ouvidas do país. Além, da versão sertaneja de “Escrito nas estrelas”, que conquistou o Brasil sendo TOP 1 do Spotify Brasil e TOP 30 Spotify Global, e foi a música mais tocada nas rádios brasileiras no primeiro semestre de 2024.

A experiência completa do RAIZ seguirá acontecendo no segundo semestre deste ano, começando por Campinas, interior de São Paulo, e novas datas ainda serão anunciadas pela artista.

Com mais de 17 anos de estrada, Lauana Prado iniciou recentemente a série de lançamentos do maior projeto audiovisual de sua carreira, o “Lauana Prado Transcende – Ao vivo no Ibirapuera”, que reuniu mais de 8 mil pessoas na plateia e marcou o encontro da artista no palco com Zé Neto e Cristiano, Nando Reis, Simone Mendes e a dupla sertaneja Cristinas. O primeiro single “Sombra desconhecida”, que tem a participação de Zé Neto e Cristiano já está disponível nas plataformas de áudio e é considerada um dos maiores lançamentos da carreira de Lauana, alcançando o TOP 200 Spotify Brasil no dia seguinte em que foi divulgada na plataforma, conquistando posteriormente o TOP 50 Spotify Brasil. O single também se tornou TOP 1 Músicas em alta no YouTube, colhendo ótimos resultados e nos shows o público acompanhando a canção em coro do começo ao fim.

Serviço — Lauana Prado em Barretos

Dia: 15 de agosto, quinta-feira

Horário de abertura: 20h

Local: Parque do Peão — Rod. Brg. Faria Lima, Km 428 – Zona Rural, Barretos – SP, 14780-970

Ingressos: https://cart.totalacesso.com/69festadopeaodeboiadeirodebarretos2024