Lauana Prado anuncia show no CTN em agosto

Cantando com irreverência e muita personalidade, Lauana Prado é um dos principais nomes da música sertaneja da atualidade. A artista desembarca na capital paulista, para uma apresentação especial que acontecerá no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), dia 23 de agosto.

O repertório do show traz um mix de composições, canções inéditas e releituras de grandes clássicos da música sertaneja e da carreira de Lauana Prado. O público pode esperar para se divertir muito com “Cobaia”, primeiro hit da cantora, “Whisky Vagabundo”, “Beijo Fuleiro”, “Chorada”, “Desandei”, “Haverá Sinais”, canção com a dupla Jorge e Mateus, alcançou o TOP 01 do Spotify Brasil e a versão de “Escrito nas estrelas”, que conquistou o Brasil sendo TOP 1 do Spotify Brasil e TOP 30 Spotify Global.

Enquanto viaja por todo o Brasil apresentando o seu show, paralelamente, Lauana Prado também leva a sua festa “Raiz” para as principais cidades do país. Com muito modão e um toque especial para além dos artistas sertanejos, incluindo músicas associadas a Caetano, Alcione e Cássia Eller, entre outros, em roupagem sertaneja, a festa já passou por Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte, além de ter datas confirmadas em Londrina, no Rodeio de Jaguariúna e na Festa do Peão de Barretos, uma das maiores da América Latina.

Com mais de 17 anos de estrada, Lauana Prado acabou de gravar o maior projeto audiovisual de sua carreira, o “Lauana Prado Transcende – Ao vivo no Ibirapuera”, que reuniu mais de 8 mil pessoas na plateia e marcou o encontro da artista no palco com Zé Neto e Cristiano, Nando Reis, Simone Mendes e a dupla sertaneja Cristinas. O DVD icônico será lançado nos próximos meses.

Serviço – Lauana Prado em São Paulo/SP

Dia: 23 de agosto, sexta-feira

Horário de abertura dos portões: 20h00

Inicio do show: 01H00

Local: CTN – R. Jacofer, 615 – Limão, São Paulo – SP, 02712-070

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/29248/ingressos-para-lauana-prado