Latino grava o projeto audiovisual “Relíquias” com inteligência artificial e participações especiais no Tetto Rooftop Lounge

Latino celebrou 30 anos de carreira com a gravação de seu novo projeto audiovisual, “Relíquias,” realizado no Tetto Rooftop Lounge. Em um show que combina o conceito Newfunk – releituras de hits com batidas contemporâneas – o cantor trouxe uma nova roupagem aos clássicos de sua trajetória. A gravação inovou com o uso de inteligência artificial, que foi aplicada principalmente para efeitos especiais e visuais, trazendo um toque futurista ao espetáculo e enriquecendo o cenário com recursos de luz e som que deram novas dimensões às músicas.

O projeto contou com a participação de grandes nomes do funk. Na inédita “Lovezin Bandido,” Latino dividiu o palco com Melody e o duo Hitmaker em uma performance cheia de energia, que destacou a conexão do cantor com a nova geração, tornando-se uma grande aposta de hit. MC Koringa fez uma participação especial em “Pra Me Provocar,” enquanto MC G15 trouxe seu estilo à faixa “Cara Bacana,” mostrando a versatilidade do projeto. Outro momento especial da gravação foi o dueto com sua esposa, Rarbbie, que emocionou o público ao interpretar “Só Você,” faixa em que Latino fez questão de explorar a nostalgia em um arranjo mais delicado, contando até com acompanhamento de violino.