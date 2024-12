Latin GRAMMY Sessions é lançado com dueto de Gilberto Gil e João Gomes

A Academia Latina da Gravação™ anuncia o lançamento da Latin GRAMMY® Sessions: 25 Anos para coroar as comemorações do 25o aniversário dos Latin GRAMMYs® em 2024. O projeto audiovisual apresenta conversas entre cinco artistas renomados, com carreiras musicais de longa data e músicos mais jovens por quem eles têm uma admiração especial, e que foram convidados para colaborar em uma de suas canções emblemáticas.

Os artistas apresentados fazem parte de um grupo diversificado que representa o corpo associativo de A Academia Latina e reflete seu crescimento e evolução nos últimos 25 anos. Cada um dos cinco duetos apresenta novos arranjos de músicas clássicas de artistas memoráveis.

Gilberto Gil e João Gomes se encontram em dueto inédito da música Palco, clássico que foi sucesso na voz de Gil desde o lançamento do LP Luar de 1981, 21 anos antes do nascimento de João em Serrita, interior de Pernambuco.

“Como parte das comemorações do nosso 25o aniversário, queríamos criar um projeto que se alinhasse com a nossa missão de transcender gerações, geografia, gêneros e estilos artísticos”, disse Manuel Abud, CEO de A Academia Latina da Gravação. “Somos gratos a esses artistas que compartilharam seu tempo e talento artístico conosco para ajudar a elevar a música latina em todo o mundo e apoiar a próxima geração de criadores de música latina.”

Os artistas apresentados nas Latin GRAMMY Sessions: 25 Anos são:

· Gilberto Gil, ganhador do Latin GRAMMY e Personalidade do Ano 2003 da Academia Latina da Gravação™, e o indicado ao Latin GRAMMY João Gomes,cantando “Palco”, gravada no estúdio de Gil no Rio de Janeiro sob a direção musical de Bem Gil e Daniel Mendes.

· Juanes, ganhador do Latin GRAMMY e Personalidade do Ano 2019 de A Academia Latina da Gravação™, e a indicada ao Latin GRAMMY GALE, cantando “Es Por Ti”, gravada no estúdio de Juanes em Miami sob a direção musical de Emmanuel Briceño e Juanes.

· Carlos Vives, ganhador do Latin GRAMMY e Personalidade do Ano 2024 da Academia Latina da Gravação™, e Goyo, ganhadora do Latin GRAMMY e homenageada no Leading Ladies 2023, cantando “Volví A Nacer”, gravada no estúdio de Vives em Bogotá sob a direção musical de Andrés Leal e Vives.

· Chucho Valdés, ganhador do Latin GRAMMY e do Prêmio à Excelência Musical de A Academia Latina da Gravação 2018, e o indicado ao Latin GRAMMY Cimafunk (e sua banda La Tribu), cantando “Mambo Influenciado”, gravada no Criteria Recording Studios em Miami durante a Semana do Latin GRAMMY, sob a direção musical de Raúl Zapata, também conhecido como Dr. Zapa.

· Mon Laferte, ganhadora do Latin GRAMMY e homenageada no Leading Ladies, 2023, e a indicada ao Latin GRAMMY Bruses,cantando “Amor Completo”, gravada no Criteria Recording Studios em Miami durante a Semana do Latin GRAMMY, sob a direção musical de Manú Jalil e Raúl Zapata, também conhecido como Dr.Zapa.

O projeto teve produção executiva de Laura Dergal, diretora de Marketing e Desenvolvimento de Conteúdo de A Academia Latina, juntamente com Fine and Dandy Films.

O projeto também encerra as comemorações do 25o aniversário dos Latin GRAMMYs, que contou com uma série de eventos incluindo exposições, concertos e homenagens em Los Angeles, Buenos Aires, Cidade do México, Málaga, San Juan e Miami, além de mercadorias oficiais, anúncios de tributo, e uma ampla campanha de marketing ao ar livre em Miami, que sediou a 25.a Entrega Anual do Latin GRAMMY®.

As sessões completas do Latin GRAMMY: 25 Anos estarão disponíveis exclusivamente através do canal do Latin GRAMMY no Facebook, e as apresentações individuais estão disponíveis como Instagram Reels em A Academia Latina da Gravação e nas contas dos artistas no Instagram.

Para as últimas notícias, visite o site oficial de A Academia Latina da Gravação em LatinGRAMMY.com. Siga-nos no Facebook (LatinGRAMMYs), X (@LatinGRAMMYs), Instagram (@LatinGRAMMYs), e no canal WhatsApp do Latin GRAMMY, e use #LatinGRAMMY em todas as plataformas populares de mídia social. O aplicativo oficial do Latin GRAMMY também está disponível para iOS (Apple) e Android (Google Play).

SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:

A Academia Latina da Gravação™ é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a fomentar, celebrar, homenagear e engrandecer a música latina e seus criadores. Referência internacional da música latina, a organização é composta por profissionais da música e produz a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, A Noite Mais Importante da Música Latina™, que reconhece a excelência nas artes e ciências da gravação, além de oferecer programas educacionais e assistenciais para a comunidade musical por meio da sua Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações, favor visitar LatinGRAMMY.com.