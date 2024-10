Latin Grammy® anuncia primeiros artistas que se apresentarão na 25ª edição

A Academia Latina da Gravação™ anuncia a primeira lista de artistas que se apresentarão na 25.ª Entrega Anual do Latin GRAMMY®. Entre os nomes estão os atuais indicados David Bisbal, Alejandro Fernández, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Carín León, Elena Rose e Ela Taubert, bem como a Personalidade do Ano de 2024 Carlos Vives.

Em comemoração ao 25º aniversário do Latin GRAMMYs, a premiação retorna a Miami onde a história da Academia Latina começou e sua sede permanece até hoje. Esta é a terceira vez que os Latin GRAMMYs serão realizados em Miami; a primeira foi em 2003 e a segunda em 2020, quando o show foi fechado ao público devido à pandemia da COVID-19.

Para o Latin GRAMMY® deste ano, David Bisbal recebeu uma indicação para Melhor Canção Pop, enquanto Alejandro Fernández recebeu uma indicação para Melhor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. Luis Fonsi recebeu uma indicação para Melhor Álbum Pop Vocal e Juan Luis Guerra recebeu cinco indicações: Gravação do Ano, Melhor Canção Tropical, Álbum do Ano, Melhor Álbum de Merengue/Bachata e Produtor do Ano. Carín León recebeu quatro indicações: Gravação do Ano e Canção do Ano, além de duas indicações por seu LP Boca Chueca, Vol. 1: Álbum do Ano e Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea. Elena Rose recebeu três indicações para Canção do Ano, Melhor Canção Pop/Rock e Melhor Canção Regional; enquanto Ela Taubert foi indicada para Melhor Artista Revelação. Também se apresentará a Personalidade do Ano 2024 da Academia Latina da Gravação™, o ganhador do Latin GRAMMY® e do GRAMMY®, Carlos Vives, que será homenageado por sua carreira de mais de três décadas como cantor e compositor multifacetado em um evento de gala especial repleto de estrelas na noite anterior.

A transmissão de três horas será produzida pela TelevisaUnivision, a principal empresa de mídia e conteúdo em espanhol do mundo, e será transmitida ao vivo pela Univision, UniMás, Galavisión e ViX a partir das 20h (hora da costa leste dos EUA), precedida por um pré-show de uma hora a partir das 19h (hora da costa leste dos EUA).

A Premiere do Latin GRAMMY®, onde os ganhadores da maioria das categorias são anunciados, será realizada antes da transmissão. Detalhes adicionais sobre essa cerimônia de longa duração repleta de apresentações inesquecíveis, discursos de aceitação emocionantes e momentos inesquecíveis do Latin GRAMMY, serão anunciados em breve.

Este ano, A Academia Latina lançou o Latin GRAMMYs WhatsApp Channel para se conectar com os fãs de música latina diretamente pelo WhatsApp. Os fãs podem seguir o canal para ter acesso exclusivo às notícias dos artistas, à cobertura dos bastidores do Latin GRAMMYs e às revelações especiais que antecedem o show.

Para ver as últimas notícias, visite o site oficial da Academia Latina da Gravação: LatinGRAMMY.com. Siga-nos no Facebook (LatinGRAMMYs), X ( LatinGRAMMYs) ou Instagram ( LatinGRAMMYs), e use #LatinGRAMMY em todas as plataformas populares de mídia social.