Latin GRAMMY® anuncia artistas brasileiros na Premiere

A Academia Latina da Gravação™ celebra o talento brasileiro com a participação de renomados artistas na Premiere do Latin GRAMMY®, que contará com apresentações e performances de alguns dos maiores nomes da música brasileira, além de participações especiais como apresentadores da noite, no dia 14 de novembro, no Miami Beach Convention Center.

Entre os indicados que se apresentarão estão Jão, indicado nas categorias de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor Canção em Língua Portuguesa; Alok, que recebe uma nomeação para Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina; e Simone Mendes, indicada na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja.

Além das performances, outros destaques brasileiros foram confirmados para a apresentação de prêmios durante a cerimônia. Gloria Groove, indicada para Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa, e Lauana Prado, nomeada em Melhor Álbum de Música Sertaneja, serão responsáveis por anunciar vencedores de categorias ao longo do evento.

A cerimônia, onde a maioria dos ganhadores será revelada, contará com Luísa Sonza como uma das apresentadoras principais, junto com María Becerra e Juliana. Sonza é indicada nas categorias de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor Canção em Língua Portuguesa. Também contará com performances de Ale Acosta, Valeria Castro, Deorro, Fonseca, Kany García, Leonel García, Grupo Niche, Draco Rosa, Rozalén e Vikina.

A cerimônia da 25ª Entrega Anual do Latin GRAMMY® será transmitida no Brasil, na quinta-feira, 14, a partir das 21h, no Canal Bis e no Globoplay para assinantes Globoplay + Canais. Os melhores momentos do evento serão transmitidos na segunda-feira, 18, às 19h, no Multishow e no Globoplay para assinantes Globoplay + Canais.

Durante a Latin GRAMMY Week, A Academia Latina da Gravação™ concederá o Prêmio à Excelência Musical de 2024 a Lulu Santos, na cerimônia de Prêmios Especiais. O prêmio é outorgado por votação do Conselho Diretivo da Academia Latina da Gravação a artistas que realizaram contribuições criativas de excepcional importância, já tendo homenageado em edições anteriores grandes nomes brasileiros como Simone, Rita Lee, Martinho da Vila, Erasmo Carlos, João Bosco, Djavan, Ney Matogrosso, Milton Nascimento, Gal Costa, Roberto Carlos e Jorge Ben Jor.

