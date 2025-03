Lateral Kayky Silva reforça o sub-20 do Ibrachina para a disputa do Campeonato Paulista

O Ibrachina segue montando seu elenco para a disputa do Campeonato Paulista Sub-20. Nesta quinta-feira, o clube da Capital acertou a contratação do lateral direito Kayky Silva, que teve passagens pelo Atlético Mineiro, Nacional-SP e disputou a Copinha 2025 com a camisa do União Suzano.

“O Kayky é um lateral moderno, que tem como principal característica o apoio ao ataque, mas mantendo um forte poder de marcação. No Ibrachina, que conta com uma excelente estrutura, ele tem tudo para desenvolver ainda mais seu potencial”, declarou Luidi Gonçalves, diretor da Mundek Sports, empresa que gerencia a carreira do atleta.

VOLTA PRA CASA

Kayky Eduardo dos Santos Silva nasceu na capital paulista no dia 1º de janeiro de 2006. O lateral tem 1,71 de altura e pesa 71 quilos. “O Ibrachina é um clube novo, mas que já tem um grande destaque no futebol paulista pelo trabalho que realiza nas categorias de base. E estou ainda mais motivado por voltar a jogar na minha cidade, podendo conviver com meus familiares”, acrescentou o lateral, cujo contrato profissional é válido por duas temporadas.