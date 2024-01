Lateral Galeria participa do terceiro e último ciclo da Nano Art Hub 

A Lateral Galeria participa do terceiro e último ciclo da 1ª edição da Nano Art Hub, feira de arte que segue em cartaz até o dia 4 de fevereiro, no piso térreo do Shopping Lar Center, com uma seleção de obras de artistas jovens em início de carreira: Camila Alcântara, Junior Next, Luara Macari, Paula Calderón e Paulo du’Sanctus.

“Na Lateral Galeria sempre destacamos que arte é para todo mundo! Inclusive, consumir e comprar obras de arte não é só para pessoas ricas. Apresentamos trabalhos que partem de R$ 700, quebrando o tabu de que obras de arte estão na casa dos milhares de reais”, comenta Guilherme Marinho, sócio-fundador da Lateral Galeria.

Serviço

1ª edição – Nano Art Hub

Período expositivo: até 4 de fevereiro

Funcionamento: quarta a sábado, das 12h às 21h; domingos e feriados, das 14h às 19h. Fechado às segundas e terças

Local: Shopping Lar Center | Av. Otto Baumgart, n° 500 – Vila Guilherme – piso térreo – São Paulo/SP

Entrada gratuita

Mais informações: nanoartmarket.com.br / @nanoartmarket