Lateral Cauan Caruso reforça o Nacional para a disputa do Paulistão A4

Cauan Caruso é o mais novo reforço do Nacional para a sequência do Campeonato Paulista Série A4. O lateral direito de 21 anos de idade, revelado na base do São Paulo, disputou a mais recente edição da Copinha pelo Hercílio Luz, de Santa Catarina.

“Nasci em São Paulo, onde meus familiares residem. Quando surgiu o interesse do Nacional, não pensei duas vezes, pois além de vestir a camisa de um clube de tradição, estarei novamente em casa. Estou bastante motivado e espero ajudar a equipe a buscar a classificação para a segunda fase do estadual”, declarou.

O lateral treinou com o elenco do Naça no decorrer da semana e, como seu contrato foi registrado junto à Confederação Brasileira de Futebol, já está à disposição do técnico Tuca Guimarães. Sua estreia pode acontecer neste sábado, no confronto com o Araçatuba, programado para as 15 horas no Estádio Nicolau Alayon.

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

Cauan Caruso nasceu na capital paulista no dia 1º de janeiro de 2004. Sua trajetória no futebol teve início nas categorias de base do São Paulo, em que atuou nos times sub-11, 12 e 13. Em seguida, vestiu as camisas do Oeste de Barueri (sub-15) e Juventus da Mooca.

O lateral atuou também pela Chapecoense, Inter de Limeira e Hercílio Luz, além de uma passagem já como profissional pelo Akritas, do Chipre.